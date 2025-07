Inizia oggi la seconda settimana di Wimbledon, e per il tennis azzurro è già un successo. Per la prima volta nella storia ci sono tre tennisti azzurri in gara negli ottavi di finale.

Non sorprende trovare tra loro Yannik Sinner (in campo oggi contro il bulgaro Dimitrov). Il campione altoatesino, testa di serie numero uno, è in forma smagliante: nei primi tre turni ha dominato in scioltezza, liquidando gli avversari senza mai cedere un set. L’incontro di oggi, almeno sulla carta, non dovrebbe impensierirlo troppo.

Ma insieme a lui agli ottavi ci sono anche il torinese Lorenzo Sonego e il romano Flavio Cobolli. Sonego dovrà vedersela con il giovane americano Shelton, mentre Cobolli affronterà il veterano Marin Čilić. Due avversari ostici ma alla portata degli azzurri, che potrebbero così approdare insieme ai quarti di finale.

Purtroppo, solo uno dei tre potrà arrivare in semifinale: si trovano infatti nella stessa parte del tabellone, e sono quindi destinati a scontrarsi tra loro se continueranno a vincere.

È andata meno bene nel torneo femminile, con Jasmine Paolini (finalista lo scorso anno) fuori a sorpresa al secondo turno. Ma nel complesso, l’Italia del tennis continua a battere record e a regalare emozioni, come nella prima giornata, quando un grandissimo Fabio Fognini ha messo in seria difficoltà Alcaraz estasiando il pubblico del Centre Court.

Campanilismo a parte, Wimbledon rimane uno spettacolo unico. Io ho avuto la fortuna di esserci mercoledì e ho vissuto una giornata fantastica.

Ho visto nove ore di tennis di altissimo livello, su tre campi diversi. Ho ammirato la perfezione di ogni elemento del torneo, dalle decorazioni floreali alla cura del manto erboso, dalla professionalità degli “umpire” (gli arbitri di sedia) all’efficienza quasi militaresca dei raccattapalle.

Wimbledon non è solo un torneo, è un’isola di pace, sportività e stile. Passare una giornata al club è una delle esperienze piú belle che si possono fare in questa città.

Il resto del torneo lo seguirò (come posso) su BBC, fino alla finale di domenica pomeriggio. Se i pianeti si allineeranno, a giocarsela saranno Sinner e Alcaraz, in una rivincita di quella, memorabile, del Roland Garros di giugno.

Non so voi, ma io non ho nessuna intenzione di perdermela.

In breve

La Conferenza Annuale della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito si terrà martedì 28 Ottobre al Royal Automobile Club di Londra.

Ludovico Einaudi tornerà a Londra il 28-29 Aprile 2026 per due recital in piano solo (piú altre date a Gateshead, Birmingham e Bristol).

In una cerimonia svoltasi all’Ambasciata di Londra, le giornaliste Deborah Bonetti e Francine Lacqua sono state insignite dell’Ordine della Stella d’Italia. Congratulazioni.

Appuntamenti

19 Settembre 2025 - Liberato (Troxy)

28 Settembre 2025 - Damiano David (Roundhouse)

5 Ottobre 2025 - Alfa (Scala London)

7 Dicembre 2025 - Marco Mengoni (O2 Forum Kentish Town, London)

28-29 Aprile 2026 - Ludovico Einaudi piano solo (Royal Albert Hall)

9 Maggio 2026 - Ligabue (O2 Shepherd’s Bush)

