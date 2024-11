Dopo cinque ore di dibattito intenso e a tratti drammatico, la Camera dei Comuni ha approvato oggi il disegno di legge sul suicidio assistito in Inghilterra e Galles.

Un voto storico, con 330 a favore e 275 contrari, che ha visto i parlamentari decidere secondo la loro coscienza, spesso in base a storie familiari di malati terminali, e non in base a indicazioni dei capi partito.

Secondo la nuova legge, i malati terminali adulti con una aspettativa di vita inferiore a sei mesi potranno chiedere e ottenere il suicidio assistito. Tra le condizioni da rispettare ci sono l’approvazione di due medici e di un giudice, un periodo obbligatorio di riflessione e la garanzia che la scelta sia libera da coercizioni. Inoltre, dovrà essere il malato a somministrarsi da solo il farmaco prescritto, distinguendosi così (almeno in teoria) dall’eutanasia.

Esulta Kim Leadbeater, il deputato labour che ha scritto il disegno di legge e l’associazione Dignity in Dying, che ha svolto una campagna di lobbying incessante per arrivare a questo risultato.

Eppure le opinioni rimangono divise. Chi è a favore della legge pensa al sollievo che porterà ai tanti malati terminali costretti a sofferenze indicibili prima di spirare. I contrari puntano il dito sul rischio che la nuova legge finisca per travolgere persone deboli, disabili o malati non proprio terminali.

“La storia non sarà clemente con i parlamentari che hanno sostenuto il suicidio assistito” titola amaro The Spectator, facendo notare le storture che si osservano in paesi come il Belgio, l’Olanda o il Canada, dove una legge simile esiste da anni.

Molto dipenderà dai prossimi passaggi parlamentari. L’approvazione di Westminster è un passo fondamentale, ma ci vorrà tempo prima che la legge diventi effettiva e sia definita nei dettagli.

L’iter parlamentare prevede altri due passaggi alla House of Commons, con la possibilità di inserire emendamenti, e un possible terzo dopo il voto alla House of Lords. Un processo che potrebbe durare anche due o tre anni.

Per il primo caso di suicidio assistito nel Regno Unito dovremo aspettare il 2026 o 2027. Ma la strada sembra tracciata.

Rotta sull’Italia

British Airways ha aggiunto tre nuovi voli da Londra verso l’Italia.

A partire da Maggio 2025 il vettore britannico collegherà Heathrow con Rimini, Gatwick con Salerno e London City con Olbia.

I voli per Rimini e Salerno saranno operativi tre volte la settimana, mentre il collegamento con Olbia sarà disponibile dal 25 maggio al 28 settembre 2025, prima con cadenza settimanale e poi bisettimanale. I biglietti sono già in vendita.

Novità anche da Jet2. La compagnia low-cost ha annunciato l’avvio dei voli per Palermo da Manchester (due volte la settimana) Birmingham e Newcastle (una volta a settimana).

Per la prima volta sarà possibile volare direttamente da queste tre città verso il capoluogo siciliano, sempre piú popolare come destinazione turistica tra gli inglesi.

In breve

Debuttano a Londra due nuovi ristoranti italiani di alto livello: il 3 dicembre apre i battenti il sardo Pinna a Mayfair, mentre il 9 dicembre debutta l’Osteria del Mare a Covent Garden.

Sono finite entrambe in pareggio le trasferte inglesi della Roma (2-2 con il Tottenham, molto spettacolare) e della Juventus (0-0 con l’Aston Villa, molto noiosa).

Appuntamenti

