Voto di fiducia interno al Partito Conservatore per Theresa May. La premier affronterà il passaggio in serata tra le 6 e le 8pm dopo che 48 deputati hanno firmato una mozione in cui dichiarano di non avere più fiducia nel suo operato. L'annuncio è stato dato in mattinata con un comunicato.

