Tre giorni fa easyJet ha annunciato la cancellazione di 1,700 voli estivi, tra Luglio e Settembre, principalmente su Gatwick.

Il 95% dei passeggeri, ha spiegato la compagnia, è stato riprenotato su altri voli, non sappiamo quanto vicini in termini di date e orario. e con quali disagi. Al restante 5% va ancora peggio, biglietto rimborsato e cliente lasciato a terra, costretto a rinunciare al viaggio o a doversi cercare da solo soluzioni alternative, proprio alla vigilia delle tanto attese ferie estive.

Le giustificazioni addotte da easyJet sono le piú varie, dalla guerra in Ucraina (non proprio una novità) agli scioperi dei controllori di volo in Francia (anche questi ormai ben noti), ma convincono poco. Quello che conta, pensando anche alla disastrosa estate scorsa, è la difficoltà oggettiva del settore del trasporto aereo a tornare ai livelli di efficienza pre-Covid.

Non solo le compagnie, anche i gestori aeroportuali sono in affanno cronico. Proprio in queste ore il sindacato Unite ha annunciato 8 giorni di sciopero degli addetti di Gatwick. Traduzione: altri ritardi, cancellazioni e miserie per i viaggiatori da e per Londra.

C’è poi un altro fattore che rende i voli estivi amari, il costo elevato, anche con le low cost. Ma qui bisogna spezzare una lancia a favore delle compagnie.

In estate tutti vogliono volare. Le aerolinee non sono in grado di aumentare il numero dei voli in modo tale da soddisfare pienamente la maggiore domanda. Il risultato è inevitabilmente un’impennata dei prezzi, che appare ancora piú estrema per due motivi: primo, il fatto che in bassa stagione le tariffe sono ridicolmente basse, ben al di sotto della soglia di profittabilità; secondo, perchè le compagnie sono in grado di cambiare i prezzi dinamicamente e portarli al livello piú alto possibile grazie a software molto sofisticati.

Chi conosce il settore sa che è cosí da sempre. In Italia, associazioni di consumatori e politici sembrano invece ignorarlo e gridano allo scandalo.

Il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, un funzionario che i quotidiani nazionali si ostinano a chiamare con un nome a dir poco osceno (“Mr Prezzi”) , ha convocato i rappresentanti delle principali compagnie aeree che operano sul paese per capire se l’aumento dei prezzi è dovuto a speculazione (…). Lo ha applaudito Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia, secondo il quale “la lobby dei voli ricatta l’Italia”.

La verità è molto piú semplice. Il trasporto aereo è un business molto difficile, altamente competitivo e soggetto a continui rischi e incertezze. Per poter sopravvivere, le compagnie devono sfruttare al meglio i picchi di domanda e fare pagare tariffe elevate quando possono.

A nessuno piace pagare £700 per un volo che fuori stagione si compra a £9.99, ma è un male necessario per permettere al settore di sopravvivere. Gridare alla cospirazione serve a poco. Ma d’altronde, se la vicenda Alitalia insegna qualcosa, è che i politici italiani hanno sempre capito molto poco di trasporto aereo.

Meglio comportarsi da consumatori intelligenti, prenotare con largo anticipo per non svenarsi, e prepararsi soluzioni alternative in caso di problemi.

Luglio al cinema

Mentre in Italia i cinema chiudono i battenti per l’estate, a Londra Luglio è altissima stagione, e mai come quest’anno l’offerta di film è talmente ricca da non potersi ignorare.

Indiana Jones and the Dial of Destiny è sugli schermi da qualche settimana (noi lo abbiamo visto trovandolo irresistibile).

'Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Part One' è arrivato due giorni fa, suscitando reazioni a dir poco entusiaste (“outrageously enjoyable spectacle” per il Guardian, che gli da cinque stelle)

Ma il botto è previsto per il prossimo weekend, venerdì 21 Luglio, quando nei cinema del Regno arriveranno contemporaneamente l’attesissimo Oppenheimer di Nolan, già descritto dai critici come “incredible” e “spectacular achievement”, e il surreale Barbie di Greta Gerwig. Tutti filmoni da vedere su uno schermo piú grande possibile, in barba a Netflix e Disney+, lasciandosi andare alle emozioni.

C’era chi pensava che con il Covid il cinema in sala sarebbe morto definitivamente. Fortunatamente, non è così, e forse star come Cruise e Nolan meriterebbero un Oscar speciale per la loro determinazione a continuare a creare i loro blockbusters.

La moda sostenibile parla italiano

Federico Marchetti, il fondatore di Yoox, è stato nominato Presidente della Fashion Task Force, iniziativa voluta da Re Carlo per rendere piú eco-sostenibile l’industria della moda. Un riconoscimento autorevole per il visionario imprenditore romagnolo, autore di una delle piú grandi storie di successo dell’e-commerce europeo.

Tra le idee di Marchetti c’è quella di un '“passaporto digitale” che permetterebbe ai clienti di conoscere tutti i passaggi per la creazione di un capo di abbigliamento. Un modo per permettere al consumatore di valutare l’impatto ambientale del prodotto che sta pensando di acquistare.

Marchetti ne ha parlato con Alessandro Allocca in questa video intervista a valle di un incontro all’Ambasciata di Londra.

Italy Made Me

È aperto il nuovo bando per il premio annuale di ricerca “Italy Made Me” indetto dall’Ambasciata d’Italia a Londra.

Il premio è dedicato a giovani ricercatori italiani che operano nel Regno Unito e si sono formati almeno in parte in Italia, ed è assegnato in riconoscimento di risultati di rilievo raggiunti nei campi delle Life Sciences, Physical and Engineering Sciences, Social Sciences and Humanities.

Le domande dovranno pervenire entro il 31/08/2022.

Chi fermerà Djokovic?

Matteo Berrettini ha avuto un Wimbledon molto superiore alle attese, ma si è dovuto arrendere agli ottavi contro un Alcaraz implacabile.

Meglio ha fatto Yannick Sinner, che stasera si gioca l’ingresso in finale contro un certo Novak Djokovic.

Mission Impossible? Forse. I numeri del serbo a Wimbledon sono impressionanti: ha vinto le ultime cinque edizioni, sette delle ultime nove. Sul Center Court non perde un incontro dalla finale del 2013, dieci anni fa.

Sinner ha dalla sua l’incoscienza dei suoi 21 anni (contro i 36 di Djokovic) e un precedente incoraggiante: quando si incontrarono l’anno scorso, sempre sull’erba di Wimbledon, l’italiano perse solo al quinto set, dopo essere riuscito a vincere i primi due.

Ma se Federer e Nadal sono arrivati al capolinea, Djokovic appare immortale, e basta andare su Facebook per essere inondati di immagini fake che celebrano le sue vittorie anche a 60 anni!

In ogni caso, enjoy the match (live su BBC come sempre) e se non dovesse essere Sinner a fermare Nole magari ci penserà il ventenne spagnolo in finale domenica. O anche no.

In breve

Le isole Orkney, nel nord della Scozia, si sono stancate di stare nel Regno Unito e vogliono diventare parte della Norvegia.

Ceduto il gioiello Tonali al Newcastle (un’offerta che non si poteva rifiutare), il Milan si rifa la squadra con gli “scarti” del Chelsea. Sono arrivati Loftus-Cheek and Pulisic. La serie A ormai un’appendice povera della Premier League.

A Ottobre arriva all’Excel di Londra Disney100, una esposizione interamente dedicata alla Disney, dai primi cartoni del 1937 fino agli ultimi della Pixar.

Il Corriere della Sera ci informa che Chiara Ferragni era da sola a Wimbledon dopo aver lasciato i figli al mare in Sardegna con la nonna e che (cosa importante) i suoi fans hanno gradito la cosa. Cosa faremmo senza il grande giornalismo italiano?

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.