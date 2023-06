"Vi aspetto tutti, venite che sarà un super concerto... si spacca!". Gianna Nannini è carica come non mai in vista del live che la vedrà protagonista a Londra mercoledi 27 aprile sul palco del celebre O2 Shepherds Bush Empire, come nuova tappa del suo tour europeo. LondraItalia ha avuto il piacere di fare una chiacchierata telefonica con lei (in basso l…