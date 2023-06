Londra scende di nuovo in campo contro i cambiamenti climaci. Il sindaco Sadiq Khan ha lanciato la giornata senz’auto che sarà celebrata domenica, 22 settembre, in occasione del World Car Free Day. L’obiettivo è che i londinesi non usino l’auto per tutto il giorno scegliendo di spostarsi in bicicletta, a piedi, o con i mezzi pubblici.

Le strade prescelt…