L’Italia arde dal caldo, giorno e notte, mentre a Londra l’estate sembra non arrivare mai: cielo grigio, pioggia, vento e temperature minime di poco superiori ai 10 gradi.

I giornali inglesi pullulano di articoli con titoli drammatici (“È sicuro viaggiare nel sud Europa?”), e spiegano ai lettori che no, purtroppo l’assicurazione non rimborserà loro il viaggio se decidono di cancellarlo.

Quello portato da Cerbero e Caronte è effettivamente un caldo elevato (credetemi, vi scrivo dalla Sicilia), ma non mi sento di definirlo estremo. Certamente queste ondate di caldo anomale sono parte di un cambiamento climatico piú ampio, con il quale dobbiamo imparare a convivere, ma alla fine parliamo di qualche grado in più del solito.

Solo un’idiota può pensare di venire nel sud Italia a Luglio e stare fresco, ma si può comprendere il dilemma dell’inglese medio, stretto dal desiderio di andare finalmente in vacanza al caldo e il timore di trovarsi dentro una fornace. Tanto piú quando a Londra il sole rimane un concetto elusivo.

Il clima, purtroppo, non è democratico e non può essere manipolato. Saremmo tutti piú contenti se potessimo spostare 5-10 gradi di temperatura dalla Sicilia all’Inghilterra in questi giorni, ma non si può fare.

E se anche esistesse una tecnologia che lo consente, sono sicuro che ci sarebbe qualcuno pronto a opporsi, in nome di qualche forma di xenofobia climatica.

Immigrazione nel Regno Unito: nuove regole e costi alle stelle

Come spiega Gabriella Bettiga con la solita chiarezza, stanno cambiando le regole per i cittadini europei residenti nel Regno Unito.

Alcuni cambiamenti sono positivi: chi non ha ancora fatto domanda di settled status, vedrà il proprio pre-settled prorogato per altri due anni, mentre a regime il pre-settled sarà convertito automaticamente in Settled senza bisogno di presentare domanda.

Altre novità sono meno favorevoli: diventa piú difficile presentare una domanda tardiva e non sarà piú possibile farla per il proprio coniuge.

Nel frattempo aumentano considerevolmente i costi (già alti) per chi arriva dall’estero. Un esempio: una giovane coppia dove la moglie ha il pre-settled status e il marito è ancora in Italia dovrà mettere in conto un processo di almeno 5 anni e spese per oltre 12mila sterline.

Diventare cittadini britannici, per chi è già residente, costerà circa 1,600 sterline.

Elezioni del sindaco

Le nuove elezioni per il Sindaco di Londra sono ancora lontane (si vota il 2 maggio 2024), ma la lotta è già iniziata.

Sadiq Khan proverà ad essere eletto per la terza volta.

Come suo avversario i Tories hanno scelto Susan Hall, una conservatrice hard-core della quale si ricorda il suo supporto sfegatato per Donald Trump.

Il terzo incomodo potrebbe essere il 74-enne Jeremy Corbyn, che dopo essere stato bocciato dai Labour sta pensando di candidarsi come indipendente.

È una elezione alla quale noi europei di Londra (quasi un milione di persone) possiamo votare. Una delle poche occasioni nelle quali possiamo fare sentire la nostra voce.

Khan ha sempre difeso strenuamente i diritti degli europei e lottato contro gli effetti negativi della Brexit. Lasciando da parte il giudizio sul suo operato di sindaco, difficilmente con gli altri candidati saremmo tutelati nello stesso modo.

Falkland o Malvinas?

L’Unione Europea ha siglato un documento nel quale le isole Falkland sono chiamate con il loro nome argentino, Islas Malvinas.

Può sembrare una cosa di poco conto, ma non lo è.

Nel (non tanto lontano) 1982, Regno Unito e Argentina battagliarono per dieci settimane per quel gruppo di isole remote che i britannici considerano un loro territorio dal 1833. Morirono quasi 900 persone e si arrivò a un passo da un vero e proprio conflitto tra le due nazioni.

Vinsero gli inglesi, e per la giunta militare argentina (che aveva tentato l’annessione sottovalutando la Thatcher) fu il colpo di grazia. Delle isole non si parlò piú, anche se gli Argentini hanno sempre continuato a considerarle parte del loro paese.

Ora l’Unione Europea ha riaperto il dibattito, approvando l’uso del nome Malvinas in un accordo con Buenos Aires. Gli Argentini esultano (“un trionfo diplomatico”). I britannici protestano.

L’Unione Europea ha risposto che non ha voluto esprimere una posizione a favore di uno o dell’altro nome, ma non ha perso l’occasione per lanciare una frecciata a Downing Street: “Il Regno Unito non fa parte dell’UE” ha dichiarato Bruxelles, “Se fosse ancora nell’Unione forse si sarebbe opposto [all’uso del nome Malvinas]”.

Inutile negarlo, Brexit brucia ancora.

Le Isole Falkland/Malvinas: 3,600 abitanti e milioni di pinguini (foto: Ben Tubby/Wikimedia)

Addio al pesce fritto?

Il “fish and chips” sta scomparendo dal Regno Unito.

La crisi della piú celebre pietanza britannica è raccontata dal Guardian nel suo ‘long read’, da leggere.

La colpa, secondo i gestori intervistati, è l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, nonchè il rischio di possibili incendi legati all’olio bollente. Ma io credo che incidano anche i cambiamenti dei gusti dei consumatori, di cui l’articolo non fa menzione. Stesso motivo per il quale chiudono i pub e aprono bistrot e cafe.

È difficile non amare il fish and chips, ma la sua frittura ne fa un piatto poco salutare, che un consumatore moderno tende a mangiare raramente.

E voi cosa ne pensate?

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.