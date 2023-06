Potrebbe essere la svolta per far ripartire la musica dal vivo e i grandi eventi a Londra, compresi quelli sportivi: delle speciali docce agli ingressi degli stadi e delle sale concerti che nebulizzano disinfettante.

Per il momento si tratta di un progetto in fase di studio, operativo però già in alcune città in Korea e Cina (foto in alto), ma dato che i…