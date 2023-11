Martedi scorso, un Re Carlo visibilmente annoiato ha presentato a Westminster il nuovo programma annuale del governo in carica, nel suo primo “King’s Speech”.

Ve ne siete accorti? Probabilmente no.

Aprendo l’ultimo anno politico prima delle elezioni il premier Rishi Sunak ha consegnato al sovrano un programma che non colpisce, non ispira, e non sembra rendersi conto dei problemi che affliggono il paese. “Pieno di idee vecchie, quando ne servirebbero di nuove” commenta il Guardian.

A dire il vero tra le 21 leggi presentate ci sono alcune cose interessanti, per esempio la proposta di vietare per sempre l’acquisto di sigarette alle nuove generazioni, o la creazione di un organismo volto a regolare il mondo del calcio (inclusa la Premier League). Altre leggi sono di scarsissimo interesse, come il piano di regolamentare i pedicabs, i risciò che affollano le strade di Soho il sabato sera (immaginate la faccia di Carlo nel leggerla). Ma sono tutte proposte di legge già anticipate, nulla di nuovo, e molto poco che dia l’idea di un governo in sintonia con il paese.

La sensazione è che Sunak abbia perso l’occasione per mandare al paese un segnale di forte leadership in vista delle prossime elezioni.

Il paese andrà nelle urne nel 2024, verosimilmente a Ottobre se non ancora prima, forse anche a Maggio. Un cambio di governo, auspicato da molti, sembra sempre piú probabile.

Suella De Mon

Il ministro dell’interno Suella Braverman aveva provato a bloccarlo ma non ci è riuscita.

Si terrà regolarmente domani a Londra il corteo per Gaza, nello stesso giorno nel quale si celebra a Westminster il Remembrance Day, ricordando i caduti della prima guerra mondiale con la deposizione di una corona di fiori al Cenotaph.

Una sconfitta per la Braverman, che si era spinta fino ad accusare Scotland Yard di essere troppo “tenera” con chi manifesta. Una posizione estrema, non condivisa da Sunak e da altri Tories, che hanno difeso il diritto di manifestare.

In molti chiedono a Sunak di liberarsi della Braverman, un ministro che “fomenta odio e divisioni", e dimostra ben poca sensibilità verso le categorie piú deboli, come gli homeless (da lei definite persone che ne hanno fatto una “scelta di vita”).

Il livello di allerta per domani è comunque alto visto che gruppi di hooligans hanno annunciato l’intenzione di venire a Londra per difendere la cerimonia per i Caduti "dall'estrema sinistra e dai pro-palestinesi".

Pesto sul Tamigi

L’Italia del turismo si è presentata in massa al World Travel Market, la grande fiera del settore che si tiene ogni anno a Londra, guidata dal ministro Santanchè.

È stata un’occasione per vedere all’opera la campagna promozionale “Open To Meraviglia”, tanto criticata in Italia (a noi invece non è dispiaciuta), ma anche per vederne un’altra veramente improbabile, creata dalla Regione Liguria: un enorme mortaio per il pesto messo a galleggiare sul Tamigi. Una campagna poco visibile, difficile da interpretare e oggettivamente brutta.

Fiorello ci ha riso sopra: “ora gli inglesi ci manderanno il porridge sul Tevere”.

Londra a tutto jazz

È iniziato ieri sera il London Jazz Festival: dieci giorni di musica in quasi cento tra teatri e locali della capitale.

Leggi qui la nostra guida ai migliori concerti della rassegna.

In breve

Continua a crescere il numero degli italiani all’estero, arrivato a toccare 6 milioni, pari al 10% della popolazione italiana (Fondazione Migrantes).

​Continuano le rivelazioni choc sul modo con il quale Boris Johnson ha gestito il Covid: l’ultima è che voleva farsi iniettare il virus in diretta TV per dimostrare che non fosse una minaccia.

ITA Airways ha aumentato i voli sulla tratta London City-Linate salendo a tre partenze giornaliere e iniziando a operare con il nuovissimo Airbus A220.

Dopo 360 anni termina il monopolio di Royal Mail: i Post Office saranno obbligati a offrire anche i servizi di altre due compagnie, Evri e DPD.

Il possesso dell’ossido di azoto (noto come “laughing gas” o “gas esilarante”) è ora illegale.

Un aereo è decollato da Stansted senza due finestrini e l’equipaggio se ne è accorto quando erano a 4,500 metri di altezza.

La cult band italiana Calibro 35 suonerà al The Forge a Camden giovedi 16 e venerdi 17 novembre.

Il ristorante Tozi e la pizzeria 50 Kalò sono i posti preferiti di Gianfranco Zola a Londra

