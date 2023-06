Oltre due milioni di cittadini di Londra vivono in aree con livelli di inquinamento superiori alla media e 400mila almeno sono bambini.

Davvero troppe vite messe a repentaglio, per non cercare soluzioni tempestive in modo da rendere la capitale inglese una città dove respirare meglio.

Per questo dall’8 di aprile è entrata in vigore The Ultra Low Emission …