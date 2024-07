I sondaggi avevano ragione.

I Labour hanno stravinto le elezioni politiche, conquistando la maggioranza assoluta e mettendo la parola fine a un ciclo di 14 anni di governo conservatore.

Con lo spoglio quasi completo (devono ancora essere assegnati solo 2 seggi su 650) il risultato è indiscutibile: il partito guidato da Keir Starmer ha conquistato 412 seggi (63%) guadagnandone 214 rispetto alle ultime elezioni. I Tories vanno all’opposizione come secondo partito con 121 parlamentari (19%), perdendone 251.

A parte Sunak, lasciano il loro seggio di parlamentare tutti i Primi Ministri conservatori degli ultimi quindici anni: quando riaprirà Westminster non ci saranno piú David Cameron, Theresa May, Boris Johnson e Liz Truss. Spariscono anche esponenti di spicco come Jacob Rees-Mogg, Penny Mordaunt e Grant Shapps.

Tra gli altri partiti sorridono i Lib Dem, che con tre milioni e mezzo di voti portano a casa 71 seggi, il loro migliore risultato di sempre. Saranno la terza forza, portando il loro contributo liberale ed europeista.

Piangono gli scozzesi del SNP che si fermano a 9 seggi, perdendone ben 37. Per qualche tempo non si parlerà piú di nuovo referendum per l’indipendenza della Scozia.

Nigel Farage ha vinto il suo seggio e entrerà a Westminster per la prima volta, dopo avere perso ben otto elezioni. Il suo Reform UK in parlamento avrà soltanto 4 seggi ma ha preso oltre 4 milioni di voti, il terzo risultato in termini di numero di preferenze. È indubbio che la sua voce si farà sentire.

Londra si conferma una roccaforte dei Labour. Il partito di Starmer conquista 59 seggi su 75, soffiando ai Tories anche il seggio di Chelsea e Fulham. Esulta Sadiq Khan: per la prima volta dal 2016, la capitale avrà ora un governo locale e nazionale dello stesso partito.

L’ANALISI

Quello di oggi è un risultato indiscutibile e, sebbene atteso, clamoroso.

Solo cinque anni era stato Boris Johnson a schiacciare gli avversari con un risultato simile. Al grido di “Let’s get Brexit done” Johnson aveva vinto la maggioranza con 365 seggi, lasciando i Labour a quota 203.

Da allora la Brexit è stata fatta, in un modo o nell’altro, ma le condizioni nel paese sono continuate a peggiorare, sia con Johnson che con i suoi successori. Alla lunga il paese ha visto i Tories non come la soluzione ma come una parte del problema e ha lanciato un messaggio chiarissimo: bisogna cambiare pagina.

Con l’unica eccezione del Daily Mail e del Telegraph, alla vigilia delle elezioni avevano chiesto il cambiamento tutti i quotidiani nazionali, dando il loro endorsement ai Labour.

Non tanto per entusiasmo per le politiche di Starmer (ancora poco chiare, soprattutto sull’economia), quanto per delusione e rabbia nei confronti dei Tories, definiti dal Sun “una marmaglia divisa, più interessata a combattere se stessa che a governare il paese”.

I commenti degli analisti oggi dicono le stesse cose: “Non c’è dubbio che queste elezioni siano state una sconfitta per i conservatori piuttosto che una vittoria per i laburisti” scrive oggi Politico.EU.

Eppure sarebbe ingiusto sottovalutare Keir Starmer. È giusto riconoscergli il merito di avere rimesso in piedi i Labour, dopo gli anni derelitti della gestione di Jeremy Corbyn, e di essersi proposto come un Primo Ministro credibile agli occhi degli elettori.

COSA SUCCEDE ADESSO

Il processo, rapidissimo, del cambio di governo si è già messo in moto.

Con onestà e toni pacati, Rishi Sunak si è assunto la responsabilità della sconfitta, si è scusato con i colleghi del suo partito e con il paese, ed è andato da Re Carlo per presentare le dimissioni. Nell’arco di qualche ora il sovrano affiderà a Starmer l’incarico di governare. A Downing Street il trasloco è già cominciato.

Il nuovo parlamento si insedierà martedi prossimo, 9 Luglio, quando eleggerà il nuovo Speaker. L’apertura ufficiale avrà luogo la settimana successiva, mercoledi 17 Luglio, con il King’s Speech, nel quale sarà delineato il programma del governo.

Si apre ora una nuova era a guida Labour. Inutile fare paralleli con quella di Tony Blair (era il 1997 e vivevamo in un mondo diverso), possiamo solo augurarci che porti al paese i miglioramenti che servono.

In breve

l’Unione Europea ha approvato la vendita di ITA Airways, la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, al gruppo Lufthansa.

Il Victoria and Albert Museum dedica una mostra a Taylor Swift.

È meglio evitare di usare i servizi di ‘meet and greet’ all’aeroporto di Gatwick.

Segno dei tempi di crisi: Marks & Spencer ora offre un servizio di riparazione vestiti.

A Gunnersbury Park hanno trovato una soluzione economica ed ecologica per tagliare l’erba: fare pascolare i maiali.

Arriva in UK la piattaforma di streaming Tubi, gratis (ma con le pubblicità)

Una gallese 38enne è la nuova campionessa mondiale dei mangiatori di ortiche (si, esiste anche questo campionato…)

I genitori degli alunni che non hanno trovato posto nelle scuole primarie e secondarie hanno realizzato una coperta gigante lunga oltre 14 metri per far parlare del problema.

Appuntamenti

La newsletter di questa settimana è stata realizzata con il contributo del Sicilia Jazz Festival (a Palermo fino al 7 Luglio 2024).

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.