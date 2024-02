Alcuni dei protagonisti di Travel Hashtag London 2024

Travel Hashtag inaugura la nuova serie di appuntamenti aprendo a Londra il 2024. Si tratta della tredicesima edizione dell’evento dedicato alla promozione dell’incoming verso l’Italia, oltre ad essere un’occasione per fare il punto della situazione sullo stato del turismo del Belpaese e il relativo interesse da parte di operatori e clienti esteri.

L’appuntamento si è svolto presso il Meliá White House e a fare gli onori di casa un team coordinato da Nicola Romanelli e Gianni Leone. Ogni anno, inoltre, viene scelta una meta significativa da proporre ai buyer inglesi. Quest’anno la scelta è caduta sulla città di Cremona, protagonista assoluta grazie alla presenza del Servizio Turismo del Comune di Cremona, la Fondazione Museo del Violino, la Fondazione Casa Stradivari e l'impresa Cremona Hotels. Una delegazione numerosa, con il sindaco Gianluca Galimberti, e con la partecipazione del violinista di fama internazionale Fabrizio von Arx,Direttore Artistico della Fondazione Casa Stradivari a Cremona, per una breve audizione con il suo violino Stradivari The Angel - Ex Madrileno 1720.

“Con la rinascita di Casa Stradivari si è realizzato un sogno per la città di Cremona” commenta Fabrizio von Arx (in basso la sua performance a Londra mentre suona uno Stradivari di 300 anni di età). “L'antica dimora di Antonio Stradivari è un luogo che custodisce un passato prezioso ma sempre con lo sguardo verso il futuro. Una casa, un luogo di creatività tutto da visitare; una presenza attiva e propositiva nel fermento artistico internazionale. A Casa Stradivari si incontrano liutai, artisti e musicisti impegnati in percorsi di formazione, progetti di creatività in una vera e propria esperienza culturale immersiva”.

La delegazione cremonese ha presentato i principali attrattori della città agli invitati all’evento e incontrato oltre cinquanta operatori fra tour operator e giornalisti del settore, raccogliendo manifestazioni di interesse assai concrete da parte dei buyer britannici, contatti che si seguiranno con attenzione in previsione di prossime iniziative promozionali in agenda nel corso del 2024. Prosegue così l’attività di promozione internazionale per continuare il lavoro di posizionamento competitivo di Cremona nel panorama dell’offerta turistica: Londra e Regno Unito sono un target di riferimento molto importante con presenze in crescita negli ultimi due anni.

“I dati molto positivi del turismo relativi alla nostra città - commenta il sindaco Gianluca Galimberti - sono progressivamente in crescita e riflettono sicuramente il lavoro promozionale sviluppato con operatori turistici e partner internazionali. Abbiamo raccontato ancora una volta la nostra città e il suo ecosistema unico al mondo, sottolineando le novità di proposte a partire dal Monteverdi Festival in un’edizione straordinaria, il concorso Internazionale Triennale di Liuteria, CremonaMusica, Casa Stradivari, Stradivari Festival e il nuovo concorso per violinisti “Città di Cremona”. L’interesse è stato grandissimo. La presenza a Londra è per noi di grande prestigio e stimolo a proseguire in questa attività a sostegno della visibilità della destinazione Cremona a livello internazionale”.

Protagonista della missione, insieme a Casa Stradivari, il Museo del Violino e la rete dei Friends of Stradivari, i sostenitori del museo che supportano le attività del museo in tutte le loro fasi. “La vetrina di Travel Hashtag è occasione importantissima per coinvolgere nuovi pubblici e rivolgere loro un invito a scoprire la bellezza di Cremona e dei suoi musei” dichiara Virginia Villa, direttore generale del Museo del Violino “Oggi abbiamo presentato il museo e la sua offerta culturale al fianco di un aderente alla rete dei Friends of Stradivari londinese, sir Richard Worswick, a dimostrazione che il museo e la rete dei suoi partner internazionale è il valore aggiunto del nostro museo con l’obiettivo di renderlo sempre più attrattivo e visitato”.

"L’appuntamento di fine febbraio – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – è diventato un momento particolarmente atteso sia dai buyer londinesi sia dai seller italiani che sanno di poter contare su un format snello e senza fronzoli che permette di connettere domanda e offerta in un contesto smart con un’audience profilata e selezionata. Sono certo che la partecipazione di Cremona - al debutto nel Regno Unito con Travel Hashtag – rappresenta un successo al pari di quello registrato in occasione degli eventi di New York del 2022 e 2023”.

Altra protagonista assoluto, come anticipato, è stata la compagnia di bandiera ITA Airways. Come hanno detto i referenti presenti all’evento, la Compagnia condivide l’importanza di fare sistema sui mercati internazionali insieme agli operatori dell'industria del turismo, che possono contare su ITA Airways e sul suo impegno nello sviluppo della connettività da e per l’Italia. Il Regno Unito è uno dei mercati più strategici per la Compagnia grazie ai collegamenti giornalieri tra Londra e i suoi aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate. Nella prossima stagione Summer saranno 50 le frequenze settimanali a disposizione dei viaggiatori britannici per rispondere alla significativa domanda in termini di business e leisure travel e volare tra UK e Italia, pari ad un totale di 100 voli.