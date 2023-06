Dopo giorni di attesa, finalmente anche Londra si prepara a tingersi d'azzurro per la festa scudetto del Napoli organizzata dai tifosi partenopei che vivono nella capitale inglese.

L'appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio di oggi, dalle 18,45 subito dopo il triplice fischio conclusivo del match che vedrà confrontarsi in casa l'undici di Spalletti contro la Fiorentina (inizio fissato alle ore 17 UK).

Il punto di incontro è stato fissato a Trafalgar Square, piazza simbolo di Londra dedicata sempre ai raduni di massa, tanto che la stessa Met Police ha autorizzato gli organizzatori della festa ad utilizzarla per l'evento.

La stessa piazza che, proprio ieri, ha visto aggregarsi decine di migliaia di persone in attesa del passaggio della carrozza con sopra il Re Carlo e la Regina Camilla per l'ormai più che nota incoronazione ufficiale.

Tornando alla festa scudetto, Domenico Impronta, coordinatore del gruppo che sta curando tutti i dettagli per stasera, ha anticipato che è stato fatto tutto il possibile per far respirare ai tifosi, ma anche ai curiosi che si uniranno alla festa, le atmosfere tipiche del capoluogo campano di questi giorni, in fermento per la conquista del terzo scudetto. Striscioni, palloncini, tamburi e soprattutto la voce di chi parteciperà per intonare i tipici canti da stadio, saranno gli ingredienti della lunga serata a tinte azzurre.

In basso la comunicazione ufficiale diramata nelle ultime ore in vista dell'evento di oggi.

(Nella foto in alto del Royal Parthenope Club London, una delle recenti feste spontanee che si sono svolte a Leicester Square)