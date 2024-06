Lisa Agnelli il 5 e 7 luglio in concerto a Londra

L’eclettico violino di Lisa Agnelli arriva a Londra in occasione di tre concerti durante i quali si esibirà accompagnata al pianoforte da Stefano Baù, proponendo un repertorio cha spazio dalla musica pop, rock fino anche all’heavy metal.

La prima data è quella di venerdi 5 luglio presso il Teatro Phoenix Cinema (52 High Rd, London N2 9PJ) dalle ore 19.30. Il concerto è a scopo benefico, tutti i ricavati andranno devoluti all'ospedale The Royal Free Hospital's Renal Department grazie all’organizzazione e alla sponsorizzazione curata da Maurizio Businaro proprietario di Amici Delicatessen a East Finchley. Lisa Agnelli e Stefano Baù proporranno una selezione di brani pop e rock di artisti leggendari come AC/DC, Queen, Imagine Dragons, Coldplay, oltre a celebri colonne sonore cinematografiche.

La seconda data, quella del doppio live, è domenica 7 luglio quando si esibirà al Burgh House Cafe (New End Square London NW3 1LT) prima alle 18 e successivamente alle 19.30 proponendo due differenti repertori che spazieranno sempre in un mix di musica classica e contemporanea. Particolarità di questa location, che entrambe le performance saranno accompagnate dalla luce di centinaia di candele che illumineranno la scena.

Il costo del biglietto per i singoli concerti è di £13.70 altrimenti per entrambi £22.38. Qui il link per l’acquisto in prevendita.

“Il mio non è semplice un concerto - racconta Lisa Agnelli - ma un'esperienza immersiva che punta a eliminare le barriere tra musicista e pubblico. Gli spettatori saranno parte attiva dello show grazie a sorprese sceniche, dediche musicali”.

Nel suo percorso artistico, ha suonato con Eros Ramazzotti, Europe, Simon Le Bon e Clan Bandit, esibendosi all'Arena di Verona. Queste esperienze le hanno permesso di crescere artisticamente e di ampliare il suo repertorio, arricchendolo con influenze diverse. Oltre al lavoro nel mondo della musica leggera, ha anche un forte background nella musica classica; laureata al conservatorio di Brescia, ha fatto parte dell'Orchestra Sinfonica di Zurigo esibendosi in moltissimi concerti alla Tonhalle Maag.

Dopo la pandemia, ha sentito il bisogno di esplorare nuove strade e di dedicarsi interamente ai suoi concerti strumentali pop rock, ispirati ad artisti come David Garrett e 2Cellos. Questa nuova direzione l’ha portata a organizzare finora 25 concerti in Italia, seguiti da un'esibizione in Florida.

Ha inciso diversi singoli che sono disponibili su Spotify e su tutti gli store online, tra cui un riarrangiamento di "Thunderstruck" che fonde Vivaldi, Bach e AC/DC, dimostrando la sua capacità di integrare il classico con il moderno. Attualmente, sta lavorando al suo primo album completo che uscirà presto.

“La mia musica è un viaggio emozionante che attraversa generi e stili diversi - conclude Lisa - il tutto abbattendo le tipiche barriere tra esecutori e pubblico, infatti questo ultimo sarà molto coinvolto durante lo spettacolo creando uno spettacolo a 360°”