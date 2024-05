Una delle opere di Tony Cragg in mostra presso il Castle Howard (foto Alessandro Allocca)

Castle Howard, uno dei più maestosi edifici barocchi d'Inghilterra costruito nello Yorkshire a un paio di ore di treno da Londra, è la straordinaria cornice che ospita l'ultima mostra dell'artista britannico Tony Cragg. Nota per la sua affascinante architettura e i sontuosi interni, questa dimora storica offre il palcoscenico perfetto per esplorare l'innovativa scultura contemporanea di Cragg.

Tony Cragg nato a Liverpool e trasferitosi poi a Wuppertal in Germania, rinomato per le sue forme scultoree audaci e dinamiche, spesso realizzate in materiali come bronzo, vetro e acciaio, introduce un dialogo visivo stimolante tra le linee classiche di Castle Howard e l'arte moderna. Le sue opere, collocate fino al 22 settembre sia negli eleganti giardini che negli interni della residenza, invitano i visitatori a una riflessione su come forme e materiali possano coesistere armoniosamente in un contesto carico di storia.

Uno dei lunghi corridoi di Castle Howard dove sono in mostra opere di autori italiani, compreso il Panini (foto Alessandro Allocca)

Castle Howard non è solo una dimora di eccezionale bellezza architettonica ma è anche un luogo ricco di storia artistica, ospitando collezioni di opere di notevoli artisti italiani. Tra questi spicca Giovanni Paolo Panini detto anche Pannini), pittore del XVIII secolo famoso per le sue vedute di Roma e i suoi capolavori di rovine classiche, che si fondono sorprendentemente bene con l'atmosfera del castello. Le opere di Panini, insieme a quelle di altri maestri italiani, arricchiscono ulteriormente l'esperienza culturale di Castle Howard, creando un ponte ideale tra passato e presente.

La mostra di Tony Cragg a Castle Howard non è solo un'occasione per ammirare la maestria contemporanea, ma offre anche ai visitatori l'opportunità di riflettere sulla continuità e l'evoluzione delle forme artistiche. Con ogni scultura che sfida la percezione tradizionale dello spazio e del materiale, Cragg rinnova il dialogo tra antico e moderno, invitando ogni ospite a considerare nuove prospettive e connessioni.

Concludendo, la visita a Castle Howard durante questa mostra non è soltanto un'esperienza estetica di alto livello, ma anche un viaggio attraverso il tempo, dove la grandezza del Barocco e l'innovazione della scultura contemporanea si incontrano e dialogano in modo inedito e affascinante. Per informazioni si può visitare il sito internet ufficiale a questo indirizzo.

Una veduta di Roma di Giovanni Paolo Panini in esposizione presso Castle Howard (foto Alessandro Allocca)