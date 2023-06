Si chiude oggi la prima settimana senza Silvio Berlusconi.

Da questa parte della Manica la notizia è stata raccontata con il giusto peso ma con un certo distacco.

I media inglesi non sono stati mai teneri con il Cavaliere. Nel 2001, (prima che la testata fosse comprata dagli Agnelli), l’Economist pubblicò la famosa copertina che lo dichiarava “inadatto a guidare l’Italia”. Sappiamo come andò a finire.

Piú di recente le attenzioni sono state tutte per i suoi exploit boccacceschi. A Londra è nata una catena di locali notturni dal nome Bunga Bunga, e c’è persino chi ha messo in scena un musical satirico sulla vita e gli eccessi del Cavaliere.

Giudizi ed eccessi a parte, tutti i commentatori britannici concordano nel riconoscere l’enormità del personaggio e del suo impatto sulla scena non solo italiana ma anche mondiale.

Tra tutti gli obituaries, suggeriamo di leggere quello di Politico, intitolato “Silvio Berlusconi, l’uomo che sedusse un’intero paese”. “La giuria deve ancora decidere se sarà ricordato con amore” concludono gli autori, “ma non c’è alcun dubbio che sarà ricordato”.

Curiosamente, nella stessa settimana Boris Johnson ha dovuto lasciare (suo malgrado) il Parlamento britannico, in seguito al Partygate. L’ultima ingiuria per un personaggio dalla personalità strabordante, proprio come Berlusconi.

Studiare meno e guardare le stelle?

"I nostri ragazzi studiano troppo e non hanno il tempo per il gioco, lo sport e l'intelligenza sociale - ci ha detto Brunello Cucinelli in una intervista esclusiva. Il suo invito alle nuove generazioni è quasi eversivo: “tornate a fare scherzi e a guardare le stelle, a non dedicare tutto il vostro tempo a stare sui libri. Dobbiamo tutti recuperare ritmi più umani".

L’imprenditore noto per il suo essere anche filosofo e umanista è stato intervistato da Alessandro Allocca in occasione di un’evento all’Ambasciata di Londra sul tema della sostenibilità del settore Moda. (leggi qui l’intera intervista)

Cosa vuol dire essere italiani in UK?

Se lo sono chiesti due accademici della Loughborough University, focalizzandosi sugli italiani di origine africana, asiatica e latino-americana e studiando come vivono il loro senso di appartenenza e identità nazionale nel Regno Unito.

I risultati della loro ricerca saranno presentati durante un incontro al Consolato di Londra mercoledì prossimo, 21 giugno, alle ore 18:00.

L’Italia è riformabile?

Domanda da un milione di dollari. Proverà a rispondere l’On. Luigi Marattin, di Italia Viva, in un incontro presso la London School of Economics Sabato 17 giugno alle ore 16:00.

Parlamentari italiani a Londra

Una rappresentanza della Commissione Affari Esteri della Camera, guidata dall’On. Giulio Tremonti, ha passato due giorni a Londra, il 12 e 13 giugno.

Tra gli impegni, una tappa alla House of Commons, incontri al Foreign Office, la Hansard Society, il Business Club Italia, Leonardo UK per concludere con una visita al nostro Consolato.

Una iniziativa che si innesta nello sviluppo delle relazioni bi-laterali Italia-UK, a seguito dell’incontro tra i premier Meloni e Sunak dello scorso Aprile.

Scrittori in erba unitevi

Ancora due settimane per partecipare a “Match Point”, concorso letterario riservato a autrici e autori italiani residenti nel Regno Unito organizzato dall’associazione Il Circolo con la scuola di scrittura Londra Scrive e la rivista Cattedrale - Osservatorio sul racconto, con il patrocinio del Consolato di Londra.

La seconda edizione verte sul tema “Di cosa hai paura?”. Per i vincitori, premi in denaro e pubblicazione. Si partecipa inviando un racconto inedito di 20mila caratteri, entro il 30 giugno 2023.

Che aspettate? Tirate fuori dalla soffitta la vostra Olivetti e scatenate il vostro estro.

Arriva la Lazio

Archiviati Campionati e Coppe Europee (tre finali su tre perse e giocate dalle squadre di Club italiane), è già tempo di pensare alla prossima stagione, tra calcio mercato e amichevoli estive.

Molte le trattative in corso tra Londra e l’Italia, con la Roma pronta a prendersi Gianluca Scamacca dal West Ham, mentre il suo (ex?) allenatore Mourinho si gode le vacanze proprio nella capitale.

Ma a venire nel Regno Unito per primi saranno i biancazzurri. La Lazio ha annunciato che giocherà un’ amichevole contro l’Aston Villa, a Walsall vicino Birmingham, giovedi 3 agosto alle 19.30. Chissà se si porteranno l’aquilotto.

(Top photo by Ivana Cajina on Unsplash)

