da sinistra Dana Thomas, Federico Marchetti e Brunello Cucinelli (foto: Italian Embassy London)

La moda può diventare uno dei settori commerciali tra i più sostenibili al mondo? Il cammino è lungo e tortuoso, dato che l'industria del fashion è sotto accusa per essere una di quelle che sfruttano molto la Natura e il lavoro: dall'utilizzo indiscriminato delle materie prime, all'uso di coloranti e prodotti chimici altamente inquinanti, fino alla manodopera, molte volte sotto pagata.

Da qualche anno a questa parte, però, i grandi brand sembra stiano seguendo un nuovo percorso, per l'appunto più sostenibile, e proprio di questo si è parlato in un evento che si è svolto presso l'Ambasciata italiana a Londra dal titolo "The Future of Fashion: Italians at the Forefront of Sustainable Fashion", una serata pensata per mettere in luce la ricca tradizione dell'Italia nell'industria della moda ed il suo continuo ruolo di leader nella promozione di pratiche innovative e sostenibili.