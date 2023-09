Ken Follett nelle foto di Jake Curtis

Mr 191 milioni di copie vendute torna sulla scena mondiale con il suo ultimo libro "The Armour of Light". Parliamo di Ken Follett che oggi a Londra ha presentato il romanzo, disponibile a partire da martedì prossimo, 26 settembre. In Italia uscirà con il titolo "Le armi della luce" per Mondadori.

Si tratta del quinto libro di una saga che ha coperto gli ultimi mille anni della civiltà occidentale, partita con "Fu sera e fu mattina" per passare a “I pilastri della terra", "Mondo senza fine", "La colonna di fuoco" e ora “Le armi della luce”.

Abbiamo incontrato l'autore durante la presentazione del libro alla stampa (video in basso) confrontandoci su alcuni argomenti descritti nel romanzo, di forte attualità nonostante risalissero a più di 250 anni fa. Il libro è infatti ambientanto durante la Rivoluzione Industriale quando lo sviluppo di macchinari tecnologici da una parte portava prosperità, dall’altra sfruttava la manodopera. Qualcosa che si sta vivendo anche oggi, dove la tecnologia più discussa del momento, l’Intelligenza Artificiale, è argomento di forte scontro politico e sociale.

“Ho provato per gioco l’IA - ci racconta Ken Follett - chiedendogli di poter scrivere il capitolo di un libro nello stile di Ken Follett. Il risultato è stato disastroso. E’ una tecnologia che sicuramente va tenuta sott’occhio ma ad oggi non rappresenta per nulla un pericolo per chi lavora in un campo, come il mio, in cui la creatività dell’uomo è ancora imbattibile”.

Un altro momento storico raccontato nel libro riguarda la battaglia di Waterloo, dove la sete di potere dei Governi e la paura degli “altri”, intesi come coloro con differenti accenti e culture, alimentavano lo scontro tra i popoli. Altro aspetto ancora oggi vivo, soprattutto in Europa con i flussi migratori in atto.

“A quel tempo il ‘diverso’ metteva davvero paura - continua Follett - ma se ci caliamo in quel periodo storico è comprensibile come l’ignoranza oggettiva non permetteva alle persone di capire e concepire quale fosse il reale motivo per andare in guerra, tanto da odiare gli ‘altri’. Oggi non è più giustificabile. Il ‘diverso’, o meglio, la ‘diversità’ deve essere considerata come una fonte di ricchezza per noi tutti. Quanto noioso sarebbe un mondo in cui tutti si assomigliano e condividono lo stesso background culturale?”

“Le armi della luce” prende avvio nell'immaginaria città di Kingsbridge alla fine del diciottesimo secolo. Racconta di un gruppo di famiglie collegate tra loro le cui esistenze vengono stravolte dalla nuova era delle macchine. I personaggi sono coinvolti nelle rivolte del pane, negli scioperi e nelle violente ribellioni contro l'arruolamento forzato nell'esercito. Il parlamento britannico risponde alle proteste con nuove leggi repressive in base alle quali criticare il governo è reato.

I conflitti e la brutalità della rivoluzione industriale sono accentuati dalla guerra tra Gran Bretagna e Francia, una guerra durata ventitré anni che culmina con la battaglia di Waterloo.

Come sempre, Follett mette in risalto il ruolo delle donne sia nei periodi di pace che in tempo di guerra. "Non è che lo avessi pianificato. Mi sono limitato a esplorare il passato in cerca di storie coinvolgenti che mostrassero persone normali alle prese con i grandi cambiamenti della storia. Solo dopo mi sono reso conto che i romanzi formano un unico corpus. Mi affascina come le persone abbiano combattuto per la libertà, e abbiano vinto. La maggior parte delle mie storie parla proprio di questo. Il tema alla base di Le armi della luce è la libertà di parola".

Per fare ricerche sul contesto storico di questo nuovo romanzo, Follett ha studiato dal vivo il funzionamento dei filatoi multipli e dei telai a vapore del diciottesimo secolo, e ha trascorso una settimana sul campo di battaglia di Waterloo.