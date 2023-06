Les Misérables si rifà il look per tornare in scena dopo oltre nove mesi di chiusura forzata dovuta alle restrizioni per contenere il contagio da coronavirus.

Il musical più longevo della storia di Londra, andato in scena per la prima volta nel 1985, quindi 35 anni fa, ha scelto di riaprire il sipario ma in una maniera molto particolare, per un tempo lim…