Sospetti, doppi giochi, complotti, manipolazioni, coltellate alle spalle, lotte per la sopravvivenza. Il tutto dentro un austero palazzo vecchio di duecento anni dove nessuno può fidarsi completamente dell’altro.

No, non parliamo dei giochi politici di Westminster, ma di “The Traitors”, lo show televisivo della BBC che in questi giorni sta catturando l’attenzione di quasi 10 milioni di spettatori.

La premessa del programma è semplice: 22 concorrenti sono riuniti in un castello nelle Highlands scozzesi. Ad alcuni di questi viene segretamente assegnato il ruolo di traditore (“traitor”) e l’obiettivo di eliminare gradualmente gli altri, definiti i fedeli (“faithful”). Questi ultimi, ignari di chi tra loro siano i traditori, devono lavorare insieme per cercare di scoprirli ed eliminarli.

In palio c’è un montepremi di 120mila sterline, ma questo conta poco. In The Traitors si gioca per ingannare e per sopravvivere. Compito che diventa sempre piú difficile man mano che si va avanti, grazie anche a una serie di colpi di scena introdotti ad arte dalla carismatica (ma tendente al sadico) conduttrice Claudia Winkleman.

La popolarità crescente di The Traitors mostra che il pubblico trova affascinante l’inganno e la manipolazione, ma c’è anche un aspetto piú dotto, soprattutto per chi si occupa di scienze sociali.

Nelle dinamiche tra i partecipanti gli psicologi possono vedere all’opera concetti come il “confirmation bias” o la teoria delle dissonanze cognitive, gli economisti ci trovano gli elementi classici della teoria dei giochi, e gli studiosi di scienze politiche possono osservare come i meccanismi di formazione del consenso non sempre portano alla decisione piú sensata.

Arrivato alla terza edizione, il programma è ormai diventato un vero fenomeno di costume. Il Times spiega come giocarci a casa, la BBC propone il menu per una colazione da Traitors, mentre il Guardian, paladino degli anti-conformisti, accusa lo show di essere troppo “middle-class”.

Non manca la lettura politica: tradire è di destra o di sinistra? Secondo un sondaggio riportato dal Times, coloro che preferirebbero giocare come un Faithful sono più propensi a votare Labour, mentre quelli che vorrebbero essere un Traitor sono più propensi a votare Tory.

Personalmente, dopo averne sentito parlare a lungo, ho ceduto e dopo il primo episodio sono diventato un fedele spettatore.

Certo, è un programma di intrattenimento, le scene e le conversazioni sono selezionate e montate ad arte per creare l’effetto desiderato, ma l’effetto è efficacissimo è si prova un certo piacere perverso nel vedere i concorrenti brancolare nel buio, accusarsi a vicenda o farsi ingannare dal traditore.

Nell’attesa dell’ultimo episodio (venerdi prossimo 24 gennaio) ci domandiamo se riusciranno i 'Faithful' a smascherare i traditori, o sarà un altro trionfo per chi è disposto a tutto per vincere. Un gioco di inganni che, al di là della semplice competizione, ci costringe a riflettere sulle dinamiche del potere, della fiducia e del tradimento che, in fondo, sono sempre più vicine alla realtà di quanto vorremmo ammettere.

Se non l'avete ancora visto, vi state perdendo più di un semplice reality. Recuperate le puntate su iPlayer prima che il gran finale riveli se paghi di piú essere fedele o traditore.

Italiani nel mondo

Lunedi prossimo, 20 Gennaio alle 18.00, sarà presentata al Consolato Italiano di Londra la nuova edizione del Rapporto Italiani nel Mondo.

Pubblicato ogni anno dalla Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Comunità Episcopale Italiana, il rapporto è una fonte inesauribile di dati, informazioni e analisi sugli oltre 5 milioni di italiani che vivono all’estero.

L’evento è aperto a tutti ma è richiesta la prenotazione scrivendo per email a segreteria@comiteslondra.info.

Nuovi concerti

Sarà che tira aria di Sanremo, ma questa settimana sono stati annunciati tre nuovi concerti di artisti italiani a Londra

Si esibiranno nella capitale il DJ e producer torinese Gabry Ponte (sabato 1 Marzo all’Electric Brixton), il rapper milanese Guè (domenica 16 Marzo al Village Underground) e il cantautore Tananai (giovedi 17 Aprile all’Electric Ballroom a Camden).

In breve

Altro che prescrizione del crimine. Dopo 130 anni, i discendenti delle vittime di Jack lo Squartatore vogliono riaprire il caso.

Una pizzeria di Norfolk ha messo in vendita la pizza all’ananas al costo di £100 per “scoraggiare” i clienti dall’ordinarla (ma toglierla dal menu, no?)

Appuntamenti

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.