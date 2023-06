The Independent, uno dei quotidiani nazionali britannici, chiude le pubblicazioni per spostarsi interamente sull'online. La sua ultima edizione cartacea sarà il 26 marzo 2016. Chiusura anche per la versione domenicale del tabloid, The Independent on Sunday.

L'annuncio è stato dato questa mattina dall'editore ESI Media, che ha anche confermato la vendita …