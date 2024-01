Nelle foto alcuni degli oggetti in mostra. (Alessandro Allocca)

Se siete accaniti fan di The Crown almeno uno dei 450 oggetti usati per realizzare la celebre serie, dovrebbe entrare a far parte delle vostre proprietà. Magari non proprio la replica della carrozza reale, difficile da posizionare in casa, però anche solo la copia del trono dove avvengono le incoronazioni potrebbe andare bene per abbellire il vostro living. L'importante avere una certa liquidità in banca, dato che parliamo di pezzi che andranno venduti all'asta a partire dalle 30mila sterline.

Si parte dal barbecue del principe Filippo a Balmoral passando al campanello usato dalla regina Elisabetta in tutte le sue incarnazioni dello showper chiamare i primi ministri in attesa a Buckingham Palace. C’è anche la replica dell'anello di fidanzamento con lo zaffiro regalato da Carlo a Diana nella puntata Fairy Tale della quarta stagione; la stima di partenza è tra mille a 2000 sterline.

Il lotto più caro dell'asta è la copia della carrozza dell'Incoronazione valutata tra 30 e 50mila sterline, mentre tra 10 e 12mila sterline è il prezzo pronosticato per la riproduzione del Trono di Saint Edward dove la Foy, nei panni di Elisabetta, divenne ufficialmente sovrana in una falsa Westminster Abbey.

Come anticipato, ci sono lotti per tutte le tasche: 60-80 sterline sono richieste per il servizio da bar della Regina Madre; tra 400 e 500 sterline per il barbecue di Filippo usato nell'episodio Bubbikins della terza stagione. Sette lettini in vimini intrecciato per gli adorati corgi della regina, alcuni dei quali visti nell'ottavo episodio della seconda stagione Dear Mrs. Kennedy, possono entrare in casa con un paio di migliaia di sterline così come l'abito nero dell'Annus Horribilis di Elisabetta: quello indossato dalla Staunton nella quinta stagione.

Riproduzioni che hanno poco da invidiare all'originale: ottomila sterline è il prezzo di base per l'iconico 'vestito della vendetta' scelto da Elisabeth Debicki nella parte di Diana (fresca vincitrice del Golden Globe) per ricreare nella nella quinta stagione il momento in cui la principessa del Galles, dopo aver appreso dalla tv che il marito Carlo aveva ammesso il tradimento, si presentò a un party della Serpentine Gallery a spalle scoperte: un oltraggio alle regole dell'etichetta reale.

