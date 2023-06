Come si è evoluta la condizione della donna attraverso i millenni di storia dell'umanità? Quando è cominciata la discriminazione del genere femminile? Domande alla quali ha provato a rispondere BBC2 con “The ascent of woman”, un documentario in 4 puntate, andato in onda nelle scorse settimane.

Amanda Foreman, storica e autrice (scrive su testate come The…