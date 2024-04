Le acque del Tamigi sono sporche.

Dal 1 gennaio al 26 marzo di quest’anno, Thames Water ha scaricato liquami fognari sul fiume per un totale di 1,914 ore (in pratica quasi continuamente), trasformando il fiume in una vera e propria discarica.

Se ne sono lamentati anche i canottieri di Oxford e Cambridge, che ogni anno dal 1829 si sfidano sulle acque del fiume. Vicino all’Hammersmith Bridge, le acque del Tamigi hanno presentato livelli “allarmanti” del batterio e.Coli, tali da causare seri rischi di infezione, e alcuni atleti si sono ammalati.

La colpa, secondo Thames Water, è delle piogge eccessive degli ultimi mesi. Le fogne, spiegano dall’azienda, sono straripate e hanno rilasciato le acque reflue nel fiume. Spiegazione comprensibile ma difficile da accettare (da quando le piogge sono una novità a Londra?).

La soluzione esiste, è il Thames Tideway Tunnel, una “super fogna” di 25 km, costata 5 miliardi di sterline e otto anni di lavoro, ma non ancora pronta (dovrebbe entrare in funzione nel 2025).

Thames Water peraltro ha anche un’altro problema: è in una crisi finanziaria profonda.

L’azienda (privata) ha accumulato un debito mostruoso pari a 14.7 miliardi di sterline e non si intravede il modo di estinguerlo. Dovrebbero intervenire i suoi azionisti, ma stanno peggio di lei: la sua capogruppo, Kemble Water, oggi è andata in default, dichiarando di non essere in grado di ripagare il suo debito, pari a 400 milioni di sterline.

Thames Water ha assicurato che i suoi 16 milioni di clienti (tra i quali tutti i londinesi) continueranno a ricevere l’acqua e i servizi fognari, ma è chiaro che così non si può andare avanti.

Un’ipotesi sussurrata a mezza bocca nei corridoi di Westminster è quella di una nazionalizzazione dell’azienda, ma sembra politicamente improponibile sia per il governo attuale che per il successivo.

La soluzione ventilata dall’azienda è piú pragmatica: aumentare le tariffe dell’acqua del 40%. Temiamo che andrà così.

Nel frattempo, evitiamo di fare il bagno nel Tamigi e speriamo che smetta di piovere.

Anche la Magna Grecia contro il British Museum

Non c’è solo Atene a fare la guerra al British Museum per riavere i propri capolavori artistici.

Se la Grecia rivuole i marmi del Partenone, la Calabria (Magna Grecia) rivuole l’ascia di Kyniskos, una scure in bronzo risalente all’epoca pre-cristiana, ritrovata nel comune di San Sosti nel 1846 e arrivata a Londra nel 1884 dopo una serie di passaggi di mano di dubbia legalità.

Da 30 anni gli amministratori calabresi tentano invano di recuperarla. Ora un libro (“La scure letterata”) prova a fare luce sulla vicenda e riaprire il caso. Chissà se il British Museum, che finora ha sempre ignorato le richieste italiane, si degnerà di rispondere.

Bocelli a Hyde Park

Andrea Bocelli sarà uno dei principali protagonisti del BST (British Summer Time) Festival, il mega evento musicale che dal 2013 si tiene ogni anno ai primi di luglio nel cuore di Hyde Park.

Il tenore toscano si esibirà Venerdi 5 Luglio in compagnia di ‘ospiti speciali’ non ancora annunciati.

Per l’occasione, considerando che il pubblico dell’opera non è in genere composto da teenagers, l’organizzazione ha messo in vendita biglietti con posti a sedere. I costi per una poltrona vanno da £164.95 in su, mentre per un posto in piedi servono £101.15. Qui il link per i biglietti.

Love, Edith

Debutta a Londra un nuovo progetto teatrale tutto al femminile e tutto italiano.

Si tratta di "Love, Edith - The Secret Correspondence", di Giulia Asquino, Delia Morea e Chiara Spampinato, liberamente ispirato all’autobiografia di Edith Piaf, “l’usignolo di Francia”.

Lo spettacolo andrà in scena dal 30 aprile al 4 maggio al Golden Goose Theatre.

In breve

Il prossimo 12 Aprile l’Istituto di Cultura ospita Mogol per una talk dal titolo “Pensieri e parole”. L’evento è già sold-out ma è possibile iscriversi alla lista d’attesa.

È stato revocato lo sciopero della Tube di lunedi prossimo, ma è confermato quello dei treni nei prossimi tre giorni.

Il progetto di ristrutturazione della stazione di Liverpool Street non piace a nessuno.

La storica piece di Agatha Christie “The Mousetrap” ha festeggiato il 50mo compleanno al St.Martin’s Theatre.

La catena di ristoranti dim-sum Ping Pong ha vietato le mance ma ha iniziato a fare pagare ai clienti una misteriosa “brand fee” di £15.

I cinema britannici si sono rifiutati di ospitare la rassegna del cinema Israeliano.

Appuntamenti

