Chiude oggi "Eat Out To Help Out", lo schema introdotto dal Cancelliere Rishi Sunak per incentivare i consumatori a tornare a frequentare i ristoranti nel mese di Agosto, ma gli sconti non finiscono. Il grande successo dello schema sta infatti portando molti operatori a introdurre promozioni analoghe a partire da domani, anche senza il supporto del Gov…