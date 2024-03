I giornali sono un patrimonio nazionale da difendere.

Lo ha deciso il governo di Sua Maestà, che si appresta a varare una legge per vietare l’acquisto dei quotidiani britannici da parte di governi stranieri.

La mossa è stata decisa per evitare che il Telegraph, quotidiano storico (si pubblica ininterrottamente dal 1855), finisca nelle mani di un fondo estero finanziato dal governo degli Emirati Arabi.

La libertà di stampa è “alla base della nostra democrazia” ha detto il Ministro Parkinson che ha proposto la legge, definendola “una salvaguardia essenziale per garantire responsabilità e governo efficace.”

Parole sante, e giusto riconoscimento per la stampa britannica, generalmente apprezzata in tutto il mondo per la qualità e l’obiettività del suo giornalismo.

Abbiamo visto di recente, con lo scandalo Post Office, cosa significa per un paese avere un giornalismo investigativo, indipendente, che non ha paura di fare le pulci ai potenti di turno. Un valore da difendere, tanto piú oggi che l’informazione viaggia alla velocità delle luce e non è facile distinguere le vere notizie dalle fake news e dal rumore di fondo.

L’intervento del governo, va detto, ha anche una ragione pragmatica. Il Telegraph è storicamente il giornale piú vicino ai Tories, e in un periodo pre-elettorale sarebbe stato impensabile per Sunak non poter contare sul suo supporto. Eppure la sua iniziativa ha trovato un raro riscontro bipartisan.

Il messaggio di Londra è chiaro: cari emiratini, potete comprarvi le nostre squadre di Premier League, i nostri grattacieli, gli aeroporti e le compagnie aeree, ma i giornali non si toccano.

Cortellesi triplica

Cresce l’attesa per la prima londinese di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi del prossimo 23 Marzo, alla presenza della regista.

La proiezione è andata sold-out a tempo di record, spingendo gli organizzatori del festival “Cinema Made In Italy” a prevederne altre due nella stessa giornata, una alle 15.00 (anche questa sold-out) e una alle 11.10 che al momento ha ancora qualche biglietto disponibile.

Per chi non riuscirà ad esserci, la buona notizia è che il film sarà distribuito nelle sale UK a partire dal 26 Aprile, sperando che possa farsi apprezzare dal pubblico inglese, così come avvenuto in Italia.

Barbie

Dopo il successo del film era inevitabile: il Design Museum di Londra dedicherà una mostra a Barbie.

L’esibizione dedicata alla bambola Mattel aprirà il 5 Luglio e durerà fino al 23 febbraio 2025. Conterrà oltre 250 oggetti incluse rarità come la prima Barbie nera, quella sovrappeso, quella con la sindrome down e quella nella sedia a rotelle.

Prevista - e guai se non fosse successo - anche un’intera sezione dedicata a Ken.

Non sappiamo se sarà in mostra anche la nuovissima Barbie con le fattezze di Queen Camilla, regalata pochi giorni fa alla consorte reale.

In breve

Dal 10 giugno in UK diventa obbligatorio dotare i propri cani o gatti di microchip (per chi non lo fa previste multe di £500).

Il governo Sunak prova ora a convincere i migranti ad andare in Ruanda volontariamente pagandoli fino a 3,000 sterline.

Nei supermercati Aldi ora si può comprare il vino in bottiglie di carta.

Appuntamenti

