A partire da oggi e fino al 31 Maggio, muoversi il venerdì con i mezzi pubblici costerà meno durante le ore di punta.

Chi viaggia in Tube, DLR, London Overground e Elizabeth line utilizzando Oyster o altre forme di pay-as-you-go si vedrà sempre applicata la piú economica tariffa “off peak”, normalmente esclusa tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 16 e le 19.

La mossa del sindaco Sadiq Khan punta a convincere le persone a recarsi in ufficio il venerdi, invece che lavorare da casa, come routine per molti dopo la pandemia.

L’uso della Tube nella giornata di venerdi - rivela TfL - è al 73% se confrontato con prima del Covid, e questo ha ridotto significativamente le attività economiche nelle zone centrali. Riportare le persone negli uffici significa maggiori consumi in bar e ristoranti, tra il pranzo e la classica pinta dopo il lavoro.

Quanto vale il risparmio? Come nota CityAM, un viaggio da Uxbridge (Zona 6) a Holborn (Zona 1) in off-peak costa £3.60 invece di £5.60, consentendo di risparmiare £2. Da Newbury Park (Zona 4) a Canary Wharf (Zona 2) il risparmio è di soli 90p.

I maggiori benefici li avranno gli utenti del National Rail: ad esempio chi viaggia da Epsom a Waterloo spenderà £6.10 invece che £8.80, risparmiando £2.60. Numeri da raddoppiare per chi viaggia sia all’andata che al ritorno in ora di punta.

Se il risultato della fase di test sarà convincente, è lecito aspettarsi una estensione dell’”Off Peak Friday Fares” oltre i tre mesi.

Per allora, sapremo anche se Khan, come previsto, avrà vinto le elezioni del 2 maggio e conquistato il terzo mandato consecutivo da sindaco della capitale.

Donne di mafia

Il 16 e 17 Marzo torna per la quarta edizione “Donne di Mafia”, mini festival cinematografico dedicato al ruolo delle donne nella mafia italiana e alla loro rappresentazione nel cinema.

La rassegna, organizzata da CinemaItaliaUK con l’Università di Bath, si svolgerà al Riverside Studios a Hammersmith, e prevede la proiezione di quattro film (qui il programma completo).

Brighton si tinge di giallorosso

Migliaia di tifosi giallorossi sono attesi a Brighton per la partita di giovedi prossimo, 14 marzo, tra il team di De Zerbi e la Roma di Daniele De Rossi, valida per l’Europa League.

La partita di andata, giocata all’Olimpico, è stato un successo in campo (la Roma ha vinto 4-0), ma non fuori dallo stadio, dove due tifosi inglesi sono stati accoltellati e derubati.

Per assistere i tifosi italiani il Consolato ha pubblicato sul proprio sito una serie di informazioni utili.

In breve

Le aziende italiane e britanniche hanno ora un nuovo strumento online per connettersi: la piattaforma “Business Matching” realizzata da CDP con il SIMEST e il Ministero degli Esteri.

Il sito del Consolato e i portali FastIT e Prenot@mi saranno fuori servizio sabato 9 marzo dalle 8 alle 19.

Una Ferrari Testarossa rubata in Italia nel 1995 al pilota F1 Gerhard Berger è stata ritrovata da Scotland Yard a Londra, 28 anni dopo. Ineccepibile il titolo dell’Independent: “Fast car, slow return”.

La Bush Hall, sala di concerti su Uxbridge Road, ha lanciato un crowdfunding per salvarsi e evitare la chiusura.

From Austen to Auction: la celebre camicia bagnata di Colin Firth (Mr. Darcy) in “Pride and Prejudice” è stata venduta all’asta per £25,000.

