“Sono prontissimo per Londra! Certo, se poi penso che sullo stesso palco dove mi esibirò io sono passati Prince, The Killers, Paul McCartney, U2, The Clash, allora posso confermare che il mondo sta andando a rotoli…”. Sorride Tananai nella nostra video intervista in vista della tappa londinese del suo primo tour europeo, in programma all’Electric Ballroom giovedì 17 aprile, per l’appunto uno dei templi internazionali della musica.

Una tappa importante per il 30enne (che celebrerà proprio quest’anno, l’8 maggio) dato che per la prima volta si esibirà in tour nei club europei con sette appuntamenti nelle principali città, iniziando da Zurigo, per passare poi a Lugano, quindi Londra, Barcellona, Amesterdam, Bruxelles e Parigi, tutte nel mese di aprile.

Sul palco l’artista milanese porterà il meglio delle sue produzioni con particolare riferimento al suo ultimo Calmocobra, certificato disco d’oro, scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano Clessi, secondo album in carriera dopo Rave-Elissi.

La nostra video intervista

Info: Tananai live a Londra - giovedì 17 aprile - Electric Ballroom (184 Camden High St NW1 8QP) - Apertura ore 19 - Costo del biglietto: £43.70. Qui il link per la prevendita ufficiale.