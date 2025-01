Tananai nella sua reeente tourné italiana. Foto di Onofrio Petronella

Un altro nome tra i più attesi si aggiunge alla già ricca lista di artisti italiani che si esibiranno a Londra nel corso dell’anno. Parliamo di Tananai il quale ha appena annunciato le date della sua nuova tournée europea e la terza tappa sarà proprio nella capitale inglese, all’Electric Ballroom giovedì 17 aprile.

Una tappa importante per il 30enne (che celebrerà proprio quest’anno, l’8 maggio) dato che per la prima volta si esibirà in tour nei club europei con sette appuntamenti nelle principali città, iniziando da Zurigo, per passare poi a Lugano, quindi Londra, Barcellona, Amesterdam, Bruxelles e Parigi, tutte nel mese di aprile.

Sul palco l’artista milanese porterà il meglio delle sue produzioni con particolare riferimento al suo ultimo Calmocobra, certificato disco d’oro, scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano Clessi, secondo album in carriera dopo Rave-Elissi.

Al termine del primo tour europeo, Tananai tornerà a esibirsi in Italia nei principali festival estivi, a partire dal 19 giugno a Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla; l’artista farà tappa anche nei festival di Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, l’artista concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere.

Info: Tananai live a Londra - giovedì 17 aprile - Electric Ballroom (184 Camden High St NW1 8QP) - Apertura ore 19 - Costo del biglietto: £43.70. Qui il link per la prevendita ufficiale.