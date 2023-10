Chi decide di frequentare l’università nel Regno Unito venendo dall’Italia, lo fa per una varietà di ragioni: c’è chi è attratto dalla qualità medio-alta degli istituti, riconosciuta dalle classifiche internazionali; chi lo fa per l’ampia scelta di corsi, molti dei quali non offerti nel nostro paese, o per la flessibilità offerta: in molti atenei è possibile iniziare gli studi sia Settembre che a Gennaio, oppure sospenderli tra il secondo e il terzo anno per svolgere un’attività lavorativa.

C’è poi chi sceglie il Regno Unito per il desiderio di perfezionare la lingua inglese, compiendo at tempo stesso un’esperienza di vita in un ambiente internazionale.

Qualunque sia la motivazione, orientarsi nella scelta non è facile. Nel Regno Unito ci sono oltre 160 università, alle quali si affiancano centinaia di college che offrono corsi accreditati a livello universitario. L’offerta è amplissima e i parametri da considerare sono tanti, dai requisiti di ingresso (molto stringenti per le università top, via via piú accessibili per le altre) alla location preferita.

Per orientarsi nella scelta, sempre piú studenti italiani e europei utilizzano il supporto gratuito di SI-UK, agenzia leader nel settore, attraverso sessioni di consulenza personalizzate e partecipando agli eventi online e in presenza organizzati periodicamente.

Il prossimo evento, la UK University Fair avrà luogo Sabato 4 Novembre 2023 dalle 12 alle 17 al Royal Lancaster Hotel di Londra (Lancaster Terrace, W2 2TY). Un’evento gratuito che vedrà la partecipazione di oltre 70 università, pronte a presentare i loro programmi e offrire tutte le informazioni necessarie per potersi iscrivere. In alcuni casi sarà possibile ricevere direttamente sul posto l’offerta.

Il programma della Fiera prevede anche una serie di seminari sugli aspetti piú critici della fase di selezione e ammissione, dalla scrittura del Personal Statement (la lettera di motivazione richiesta da quasi tutte le università), alle procedure per ottenere un visto studentesco (necessario dopo la Brexit).

I consulenti di SI-UK, alcuni dei quali parlano italiano, saranno presenti alla fiera per assistere individualmente gli studenti e aiutarli a realizzare il sogno di accedere all’eccellenza educativa delle università britanniche. La partecipazione per gli studenti internazionale è gratuita ma occorre registrarsi online a questo indirizzo.

Per chi non riuscisse a partecipare di presenza all’evento di Londra del 4 Novembre, il consiglio è quello di partecipare a uno dai tanti seminari online regolarmente organizzati da SI-UK. Il prossimo, martedi 17 Ottobre alle 11.00, è dedicato alle ammissioni ai corsi con inizio a Gennaio 2024 (qui il link per registrarsi). Una ottima opportunità per chi ha già i requisiti e non vuole aspettare il prossimo Settembre per iniziare gli studi.

In alternativa, è sempre possibile contattare SI-UK direttamente per una consulenza personalizzata, anche questa interamente gratuita.