Nel sondaggio realizzato da Londra Italia, alla domanda “Per votare alle elezioni europee, gli Italiani del Regno dovranno necessariamente rientrare in Italia. Lo ritieni giusto?” il 97% dei rispondenti (336 su 347) ha risposto NO, aggiungendo un commento per motivare la loro risposta.

Di seguito trovate una ampia selezione dei commenti (presentati il piú possibile senza correzioni di ortografia). Uno spaccato del sentimento e delle opinioni degli italiani nel Regno Unito su una decisione vista come lesiva dei diritti costituzionali.

"Ho sempre votato dal Regno Unito a tutte le precedenti elezioni, incluse quelle europee, e avevo dato per scontato che sarebbe stata la stessa cosa anche questa volta. Non è arrivata nessuna comunicazione dal consolato in merito, nè cartacea nè digitale, e credo che almeno avrebbero dovuto attivamente informarci. "

"Votare è un diritto e un dovere. Dobbiamo poterlo esercitare e ci deve essere dato il modo per farlo. Non poter votare è antidemocratico "

"Sono stata privata del mio diritto al voto, con solo un mese di preavviso che rende impossibile andare in Italia non solo per ragioni organizzative ma anche per i costi dei biglietti aerei elevati"

"Si privano i cittadini italiani residenti in UK di un diritto democratico che è stato negato da governi inetti che dopo la brexit in malafede non hanno fatto accordi in tal senso con il Regno Unito."

"Il diritto al voto è sacrosanto e uno stato di diritto dovrebbe fare tutto il possibile per favorire questo diritto ai cittadini residenti all’estero."

"Rimane importante dare rappresentanza ai residenti in UK data l'importanza dei rapporti economici e diplomatici tra i due paesi"

"In practica si elimina la possibilita’ di votare si indebolisce la democrazia."

"Votare è un diritto democratico e non dare questa possibilità ai cittadini italiani all’estero è un segno di inciviltà e di una regressione storica. Invece di andare avanti si va indietro. VERGOGNA!"

"E' troppo costoso rientrare in Italia solo per le elezioni, tra costo del viaggio e permessi di lavoro."

"Sono qui da 30 anni e si e' sempre potuto votare, quindi la cosa e' fattibile. Rientrare in Italia per votare impone ai cittadini dei costi assurdi (volo, ferie, albergo) per non parlare dell'impatto sull'ambiente di un viaggio che si poteva evitare. "

"Siamo nel terzo millennio, la cosa più logica sarebbe stata il voto online, come si fa negli Stati Uniti!"

"Perché anche se residenti in U.K. sono cittadini dell’UE. Non e’ necessario andare al Consolato per votare. Basterebbe creare un link e ottenere dall’Italia un codice personale da poter essere usato una sola volta e permettere il voto per via telematica. Quando si svegliano gli italiani?"

"A prescindere dal fatto che l’affluenza sia elevata o meno, il voto e’ un diritto e va tutelato e agevolato. A maggior ragione se anche gli altri Paesi europei lo consentono ai propri cittadini residenti un UK."

"Un diritto vietato visto che esistono i consolati anche per questo"

"Siamo cittadini Italiani solo quando fa' comodo a loro. Lo trovo altamente poco democratico da parte di questo Governo. Abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri anche vivendo in Uk."

"Perché il nostro governo ci toglie un diritto che abbiamo sempre avuto (abbiamo già pagato abbastanza per la Brexit). "

"Per chi incapace di viaggiare, viene meno un diritto. E non si spiega quale altra attività consolare sarebbe più importante."

"Basterebbe il voto postale "

"Dovrebbe essere possibile votare in consolato"

"Saremo privati di un diritto fondamentale, a differenza di Paesi membri dell'UE che voteranno in Consolato - una scelta errata e controproducente..."

"É una vergogna che non ci fanno votare "

"Ho sempre votato da qua in UK. È la base del sistema democratico. Privarmi del diritto di voto è grave. "

"Sono discriminato dal mio stesso paese che mi priva di un mio diritto e non se ne sapeva nulla "

"Ci sono metodi alternativi come il voto per posta tra l’altro in uso per le elezioni politiche e referendum. non vedo perchè questa soluzione non sia stata adottata per le elezioni europee, posso solo pensare male e che sia una scelta politica"

"Incredibile che sia una decisione del governo italiano a non permettercelo quando gli altri paesi europei lo permettono nei consolati. "

"Abbiamo sempre votato dall’UK, non ha senso non poterlo più fare. Penso che sia una scelta politica in quanto la sinistra ha sempre preso la maggioranza dei voti"

"Perché sono cittadino italiano e devo poter votare ovunque io mi trovi. Il mio paese mi deve mettere nella condizione di farlo."

"E’ assurdo e inutilmente costoso - inoltre senza il dovuto preavviso !"

"Essendo cittadina Italiana con voglia di votare la trovo vergognosa questa scelta del governo della Meloni. Ma Forse perche la Meloni pensava che siamo contro la destra. E ha ragione. Sono furiosa. "

"Comporta un costo proibitivo e il dover prendere diversi giorni di vacanze per il viaggio"

"Lo ritengo antidemocratico e vergognoso, purtroppo si sta riaffacciando il fascismo e questo mi addolora"

"È ingiusto perchè siamo di fatto privati del diritto di voto, che non può essere subordinato all'acquisto di un biglietto aereo"

"Siamo al disotto degli spagnoli e tedeschi e altri che lo permettono. A che scopo ritenere la nationality italiana se I nostri "capi" ci rigettano"

"Votare e' un diritto ed e' sbagliato che l'attuale governo Italiano ha deciso che non si possa votare dal regno unito. E' sconcertante. "

"E un nostro diritto votare "

"Sono un cittadino italiano e ho il diritto di partecipare alla vita politica del mio paese."

"Non è democratico"

"Credo sia una decisione altamente anti democratica. Sara’ cosi’ anche per le elezioni politiche Italiane quando ci saranno? Per me le elezioni europee sono molto importanti, e’ il futuro da costruire."

"Penso votare sia un mio diritto e dovere come cottadina Italiana ed Europea. Diritto che mi e'' stato tolto dal governo Italiano. Come si Sono organizzati Francia, Germania etc potevo anche farlo l'Italia. lazzaroni! . Tanto anche senza elezioni Europe o meno, il nostrio consolato fa pena...11 settimana per ricevere il rinnovo del mio passaporto e quello di mio figlio! "

"Vergogna governo Italiano! Negano un mio diritto..."

"Il caro vita in uk, non tutti possono chiedere il permesso al lavoro per allontanarsi ,in più i prezzi aereo e hotel"

"Impossible lasciare famiglia e lavoro! Ridicolo e ingiusto "

"Sono cittadino europeo quando Italiano, penalizzato perche' residente in inghiltrra. Governo Italiano mi avere derubato di un mio sacrosanto diritto per pigrizia ed inefficienza. Che paese di M...."

"Il voto e' un diritto ed un dovere. Lo Stato deve agevolare il cittadino, non contrastarlo nell'atto del voto. "

"Mi si nega un diritto fondamentale."

"Dovremmo poter votare come nel passato e come quasi tutte le altre nazionalità permettono ai loro cittadini di votare in UK! "

"Scellerata la decisione di non permettere agli italiani nel Regno Unito di non votare per il Parlamento se non dall'Italia. Italiani che si trovano all'estero per mancanza di lavoro in Italia, dovrebbero solo vergognarsi!!!"

"Perché, essendo cittadino con nazionalità italiana, ritengo di avere il diritto di scegliere i rappresentanti miei connazionali al parlamento europeo "

"È anti-democratico"

"Essendo cittadina italiana, e di conseguenza europea, credo sia mio ditto assoluto poter votare per coloro che andranno a rappresentare il mio paese, soprattutto per quanto riguarda il mio paese."

"Perché ho sempre votato rimanendo nel Regno Unito. Non capisco perché questo diritto è stato negato a quasi un milione di italiani che vive nel Regno Unito. "

"È un mio diritto, no?"

"Mi si priva di un diritto di voto fattibile sia al Consolato sia per posta come fatto in precedenza e come continuano le grandi democrazie, incluso USA e UK per i loro cittadini residenti all’estero . Questo governo non garantisce un altro diritto costituzionale: espressione di voto, cosi’ come liberta’ di stampa e garanzia della separazione dei poteri, per mero e proprio vantaggio. Mi preoccupa che alla maggioranza degli italiani vada bene cosi’; trarre proprio vantaggio a scapito di altri: la quintessenza dell’italiano."

"Per le elezioni precedenti e pure il referendum recente abbiamo votato senza obbligo di rientrare. Queste elezioni non sono un caso diverso."

"Mi sembra una negazione del diritto si voto. Altri passi Europei fanno votare i residenti nel Regno Unito."

"Non tutti si possono permettere di andare e venire dall’Italia in qualunque momento. Questo significa che tantissimi cittadini Italiani ed Europei non potranno votare"

"Trovo semplicemente ridicola e ingiusta questa decisione del governo italiano”

"Vivo non solo in UK ma anche in Europa. Ho sempre votato e penso sia vergognoso trovarmi ancora più esclusa dagli affari europei solo perché vivo in un paese 'extra comunitario' all'interno dell'Europa. In questo caso la decisione del governo Meloni rivela rigidità mentale piuttosto che buon senso. Che pare invece non mancare in altri paesi più illuminati della UE..."

"Vergognoso soprattutto per il grande numero di italiani residenti nel regno unito"

"Ci sono mille altre opzioni come voto online o postale"

"Mi toglie effettivamente il diritto al voto. "

"E' una violazione di un diritto"

"Secondo me non è giusto che ci viene vietato il diritto al voto perché così non è più democrazia sono veramente deluso del governo "

"Costo, tempo, e possibile contraddizione con i diritti di un cittadino italiano."

"È una vergogna e uno scandalo che non sia permesso il voto postale per queste elezioni. Sono profondamente delusa. Non ero cittadina britannica ai tempi di Brexit, quindi non ho potuto esprimere la mia opinione allora e adesso il governo Meloni mi ha privato del diritto di votare alle europee, diritto che ho sempre esercitato. Forse temono che i cittadini italiani residenti all'estero si rivelino pro Unione Europea e non votino per 'Giorgia'?Sono furiosa! Non è una scelta sostenibile rientrare in Italia per votare! A cosa serve il Consolato se non per fornire servizi di questo genere ai cittadini?"

"Perché sono cittadina italiana e poco importa che io viva in UK o Francia"

"E mio diritto votare - e cone altri paesi europei che rendono possibile votare da UK, LO STATO ITALIANO dovrebbe FACILITARE l’accesso al voto, non scoraggiarlo rendendo necessario il rientro in italia"

"Veniamo effettivamente privati del nostro diritto al voto"

"Il voto è un diritto di cittadinanza, a prescindere dalla residenza "

"È una violazione di un diritto costituzionale. "

"La scusa del sovraccarico sul consolato e’ a dir poco assurda "

"È semplicemente impossibile rientrare per il voto"

"Come cittadino italiano è un mio diritto nonché dovere quello di esprimere il mio punto di visto su chi mi dovrebbe rappresentare "

"Impossibilità a recarmi in Italia con così poco preavviso, ingiusto che debba pagare il viaggio in Italia "

"Perché è la negazione di un diritto riconosciuto dalla Costituzione "

"Perché mi viene tolto il mio diritto democratico di votare nel mio paese di origine "

"Perche anche se non formalmente, siamo parte dello spazio politico europeo e in ogni caso l'Italia dovrebbe consentire voto per corrispondenza a italiani fuori dalla UE per le europee"

"E' abominevole che noi regolarmente iscritti all' AIRE subiremo di fatto un abuso al nostro diritto di votare per un'elezione cosi' importante come quella europea. Di fatto siamo cittadini di serie C senza la liberta' di votare. Andare in Italia non e' possibile a chi non ha mezzi e oermessi di lavoro. Lo trovo a dir poco vergognoso. Inoltre, io ho sempre votato in tutte le elezioni tramite consolato dal 2006. "

"Costoso in termini sia monetari che di tempo"

"Mi viene tolto il diritto di votare chi mi rappresenta in Europa, non è giusto che non sia stata offerta neppure l'opzione di votare per posta. "

"Situazione assurda, nostra incompeteza del governo Italiano rispetto alle altre nazioni dovrebbe essere un mio diritto poter votare da qui come per Le elezioni nazionali. "

"Mi sembra una violazione di diritto non consentire ai cittadini residenti all'estero l'espressione del loro voto tramite gli enti di rappresentanza nel Paese di residenza, costringendoli a viaggiare e affrontare costi ingenti per poter compiere quanto loro pienamente legittimo. Il disincentivo al voto dovrebbe essere additato a danno del governo come decisione anticostituzionale."

"In ogni democrazia, il voto è un dovere ma anche un diritto e come tale non va ostacolato. Inoltre, la decisione del governo è stata presa, o comunicata, molto tardi rendendo impossibile o molto difficile organizzarsi ad un eventuale rientro. Le ragioni citate sono da non credersi, particolarmente quella legata all'affluenza Un governo serio e democratico avrebbe incoraggiato la gente al voto, non l'avrebbe privata di questo diritto. Fa specie che l'Europa abbia accettato questa posizione dell'Italia. Come Italiana all' estero mi sento sempre più cittadina di secondo grado. "

"Perche è un mio diritto e il governo italiano lo sta calpestando a dispetto della costituzione "

"Perché la maggior parte dei residenti in UK o per ragioni economiche o lavorative e familiari non potranno partecipare, cio’ lede il diritto al voto che lo stato deve cmq garantire.”

"In un paese democratico tutti hanno il diritto di poter esprimere la propria intenzione anche dall'estero”

"Imaggino il motivo che ha portato il governo di centro destra a tale decisione"

"Il voto è un diritto che, in questo caso, mi viene negato. "

"Non tutti hanno la possibilità economica ed il tempo per recarsi in Italia per votare."

"Se è stato possibile in passato, le scuse per non farlo adesso sono miserevoli e prive di fondamento e comunque lesive del diritto costituzionale di voto . È stata assolutamente una scelta politica di parte per il proprio tornaconto."

"Non lo fanno molti altri paesi dell’UE per i loro cittadini residenti in uk. E’ profondamente ingiusto non darci il voto attraverso il consolato "

"Ho sempre votato per posta, come cittadina europea voglio votare (e' mio diritto), ovviamente non posso permettermi di andare in italia"

"Perché prima abbiamo sempre avuto la possibilitá di scegliere ed adesso che il Regno Unito non fa piú parte dell'Unione Europea, mi aspettavo di votare al Consolato italiano oppure per posta come si fa nelle elezioni generali."

"Il voto è un diritto e dovere civico come cittadino italiano che ritengo debba poter essere esercitato anche dall'estero. "

"E' un diritto e un dovere andare a votare"

"Abbiamo sempre votato perche adesso non si puo."

"Sì resta Italiani anche all’estero - motivo per cui esistono organi come consolati e ambasciate. Lo Stato è il risultato di tutti i cittadini che svolgono il loro DIRITTO e DOVERE di voto e il suggerimento che l’adesione al voto non sia stata “degna di nota” in un certo senso, negli anni passati non può giustificare una scelta del genere. E se la mole di lavoro non è “abbastanza” sicuramente non dovrebbe essere un problema gestirla per il consolato. Non c’è logica dietro questa giustificazione alla sottrazione di diritto al voto. Anche volendo ora prenotare last minute ha un costo importante che non tutti possono permettersi in questo periodo. "

"Scelta assolutamente sbagliata antidemocratica. Questo va oltre ed è un sopruso che meloni e co fanno a tutti noi che viviamo qui in UK."

"E um mio diritto democratico... vergognoso negarlo mentre altri Paesi lo permettono"

"Sono cittadino italiano che lavora risiede nella GB ma pago le tasse anche in Italia"

"Abbiamo sembre votato qui in UK e questo diritto doveva continure a esserci perche' andare in Italia solo per votare sicuramente causa spese e disagio. Inoltre, il cotributo spese di solo 40 Euro non aiuta assolutamente nessuno."

"Nonostante UK sia ora al di fuori del EU, le nostre vite sono legate alle decisioni prese a Bxl, dobbiamo ancora avere una voce. E per averla dobbiamo avere la possibilità di votare anche da qui"

"Resto un cittadino Italiano e mi sento privato del diritto di votare"

"Se posso eleggere parlamentari italiani pur vivendo a Londra non vedo perche' non possa eleggere parlamentari europei. Pur vivendo in UK rimango comunque un cittadino Europeo, il che vuol dire che mi sara' negato il diritto di eleggere i miei rappresentanti"

"Siamo nel 2024 e dovremmo essere in grado di votare da remoto o via posta"

"Assurdo che non si possa fare tramite il consolato Italiano nel Regno Unito "

"La trovo una grande (e ingiusta) privazione di un diritto democratico al quale tra l'altro la maggior parte degli altri cittadini europei residenti nel Regno Unito ha accesso. Non tutti i cittadini italiani residenti nel Regno Unito hanno/avranno la possibilita' di recarsi in Italia per il voto per ovvie motivationi - lavoro, famiglia, costo dei mezzi di trasporto - soprattutto in assenza di agevolazioni, come successe per il Referendum del 2022. "

"Il voto nelle elezioni politiche e' uno dei diritti-doveri primari dei cittadini. Questa decisione e' in linea con la visione confederativa che certa destra ha dell'Unione Europea, dove tutte le decisioni importanti vengono prese dal Consiglio, mentre il Parlamento e la Commissione contano poco (...o cosi' pensano loro!)."

"È una vergogna. Ho il diritto di votare in quanto cittadina Italiana e questo diritto mi viene di fatto revocato dal governo a causa della mia residenza, non cittadinanza. Se il consolato è sovraccaricato, forse bisognerebbe considerare assumere qualcuno temporaneamente o ancora meglio permanentemente per fare fronte a questo aumento di lavoro, invece che togliere il DIRITTO di votare ai cittadini italiani. È in mala fede dire che possiamo venire a votare in Italia quando le persone hanno responsabilità e lavori che rendono difficile spostarsi con poco preavviso, per non parlare delle implicazioni economiche della cosa. Semplicemente, è una mossa calcolata del governo per tagliare fuori i nostri voti, storicamente per la maggiore di centro sinistra. Sei italiano e sei importante solo quando fa comodo a loro."

"Purtroppo sono impossibilitato a viaggiare in Italia in occasione delle prossime elezioni europee per motivi di lavoro. Speravo di poter esercitare il mio diritto di voto utilizzando i servizi consolari italiani, come in passato. E' deludente scoprire che non e' piu possibile. "

"Lo trovo un attacco alla democrazia e al mio diritto al voto. Volare in Italia e' costoso, non dovevano farlo. Questo governo sa benissimo che gli italiani all'estero votano a sinistra e questo provvedimento ha tenuto bene in considerazione questa cosa. Non riesco a darmi altra motivazione."

"Votare è un diritto fondamentale del cittadino, costringere il cittadino a spendere considerevole tempo e denaro pone una barriera ingiustificata all'esercizio di tale fondamentale diritto"

"Siamo nel 2024"

"Votare e' un diritto fondamentale, e il consolato potrebbe organizzarsi cercando dei volontari che diano una mano [se il problema e' di mancanza di personale]. se anche l'affluenza fosse bassissima, varrebbe la pena di dare la possibilita' di esprimere il proprio voto. anzi e' un dovere delle istituzioni garantire che cio' avvenga"

"Si può votare dall'estero per le elezioni comunali, provinciali, regionali e nazionali Per quale caspita di motivo non possiamo per le Europee. Specialmente nella conoscenza del fatto che altri concittadini Europei possono farlo. Non posso rientrare in Italia per impegni lavorativi. E non potrò votare non ostante ne abbia un forte desiderio."

"IL COSTO DEL VIAGGIO NON PUO ESSERE A CARICO TOTALMENTE DEL CITTADINO"

“Europee sempre votato al Consolato di Londra. Non Capisco la Signora Meloni voglia cambiare la Costituzione Italiana."

"La democrazia dovrebbe permetterci di votare ma sicuramente la Meloni non è democratica e ha paura che I voti andrebbero alla sinistra. "

"È antidemocratico"

"Perché non ho opportunità di tornare e lo Stato non offre rimborsi"

"Il voto è un diritto anche se si vive fuori dall’Europa"

"Non è democratico che non ci lascino votare"

"ABBIAMO SEMPRE VOTATO VIA POSTA"

"Si tratta di un diritto costituzionale garantito a tutti gli Italiani, non esclusi i residenti all'estero. Il presente governo ha voluto eliminare questo diritto a noi Italiani residenti all'estero per evidenti ragioni politiche. Gli Italiani all'estero sono storicamente meno influenzabili e più autonomi. I precedenti risultati elettorali dimostrano che i rappresentanti di destra o estrema destra nel Regno Unito hanno sempre raccolto pochi voti. Decisione dunque per nulla neutra o casuale ma politicamente orientata. "

"Il voto deve essere libero e protetto"

"1,529.6 km di distanza "

"Perche' un paese civile dovrebbe dare la possibilita` di voto elettronico a tutti i sui cittadini. Che cosa serve l'identita` digitale se no?"

"Assurdo"

"Perché abbiamo ambasciata e consolato che sono considerati suolo italiano. Fate lavorare chi di dovere."

"È assurdo che nel 2024 non si può votare online o al Consolato, mentre altri Paesi si sono organizzati meglio per i propri cittadini all'estero. "

"Perché ormai si può fare tutto online"

"Si potrebbe votare per posta, oppure online o al consolato "

"Perché basterebbe un voto postale"

"Il diritto di voto è sacrosanto"

"Perché come italiano all'estero il consolato dovrebbe attrezzarsi per fare si che gli italiani all'estero possano votare"

"Molto costoso, si devono chiedere giorni off al lavoro, impossibile da organizzare velocemente"

"Avremmo potuto semplicemente votare per posta "

"Non è facile né economico tornare in Italia solo per votare"

"Se siamo italiani abbiamo diritto e il dovere di votare per il parlamento europeo anche se siamo residenti all’estero "

"Penso che, così come per le elezioni politiche, sì potrebbe votare per posta."

"Ci dovrebbe essere il servizio per votare dall estero, anche dopo la brexit. Sia dal consolato o ambasciata o per posta"

"Non tutti gli Italiani residenti all'estero possono affrontare il viaggio in Italia, per motivi economici e/o lavorativi e/o familiari. È assurdo che per esercitare un diritto, in quanto iscritti Aire, bisogna andare in Italia quando decide il governo!“

“Non capisco perché non ci è permesso votare per posta tramite consolato come per le elezioni politiche nazionali. "

"Perché sono comunque un cittadino italiano e quindi europeo e ho il diritto di votare per scegliere che mi rappresenti al parlamento europeo. Potrebbero farcelo fare tramite il consolato "

"Potevano avvisare prima in modo tale che le persone potevano organizzarsi anche con i voli. Per rientrate e votare bisogna prendere 2 giorni. Non ritengo giusto privare il cittadino del suo tempo per l'incapacita' di chi si e' gia eletto per votarne altri incapaci"

"È’ veramente poco realistico credere che una persona si prenda giorni di ferie e paghi per andare in Italia per votare"

"Perche siamo iscritti all’Aire e trattano UK non europea solo.quando vogliono e fa comodo."

"Lo stato deve mettere il cittadino in condizioni di esercitare il voto, che oltre ad essere un dovere è principalmente un diritto. Non tutti sono in condizioni, economiche, lavorative o personali, di organizzare un viaggio e spostarsi solo per votare. Non è colpa degli italiani residenti in GB se il paese ha voluto uscire dalla EU, le strutture di rappresentanza italiane ci sono e sono sempre le stesse, non si capisce perchè non possano servire lo stesso servizio come prima del Brexit ed inviare il plico per votare via posta."

"Lo puoi fare come nelle altre elezioni, con il postal vote"

"È vergognoso che non sia possibile votare in maniera elettronica o per posta"

"È di fatto una privazione del nostro diritto di voto dato che costa troppo tornare in Italia. Si potrebbe benissimo votare al Consolato."

"Non possono chiederci di pagare un biglietto molto expensive per esercitare il nostro diritto di voto, fosse anche che loro dessero un contributo (non so se è il caso). Pagare per esercitare un diritto non credo sia legittimo!!!"

"Possiam votare per posta per referendum e elezioni governative, perché non alle europee? Che vergogna. Fanno la pubblicità pagata su meta per incentivare a votare e poi scopri che devi rientrare in Italia! Ma usassero quei soldi per pagare i bolli dei nostri voti postali!!!"

"1) Impossibilitati a viaggiare per motivi di salute od ecomomici? I voli spesso costano un rene. 2) identità digitale: a che serve se non si usa per le cose pratiche? 3) voto postale: perché non valutarlo? Qui in UK è largamente adoperato. 4} Fred Flistones è più avanti del governo italiano, che sta sempre un passo dietro a tutti"

"Perché se uno ha un lavoro deve richiedere giorni di ferie se non volesse rimanere in Italia solo per due o tre giorni. Inoltre, si deve principalmente prendere in considerazione il costo del viaggio che magari non tutti se lo possono permettere."

"Perché è lontano non posso lasciare la famiglia "

"E’ un mio diritto "

"Dispendio di tempo,energia e denaro "

"Diritto di votare ovunque sei nel mondo anche per corrispondenza"

"Data che come nel caso delle elezioni nazionali il consolato fa questo servizio per gli italiani residenti all estero (AIRE), a mio parere sembra piu' che il servzio sia incompleto se comprende solo elezioni italiane e non europee. Dato che molte materie sono di competenza di bruxelles, per completezza, queste dovrebbero essere automaticamente incluse nei servizzi consolari."

"PENSO CI SIANO ALTERNATIVE VALIDE"

"Perchè si potrebbe votare via posta come in altri Paesi"

"Potevano benissimo farci votare da qui come sempre!!"

"Si devono adeguare perché no al voto elettronico?"

"Molto complicato "

"Non penso che ogni cittadino italiano debba affrontare spese così importanti per rientrare nel proprio paese per essere ammesso al voto! Ma poi considerate in che momento ci troviamo costi alle stelle biglietti aerei triplicati moltiplicate questo per una famiglia media e fatevi due conti.. Quando potrebbe essere fatto tranquillamente online ma per i parlamentari italiani questo è improponibile soliti burocrati menefreghisti!!!"

"Si potrebbe votare al consolato. "

"Non vedo perche non si possa votare dal Regno Unito. "

"Questa è una discriminazione"

"Trovo sbagliato negare il voto agli italiani residenti all’estero, bastava organizzare il voto per posta come già si fa in altre occasioni elettorali."

"È assurdo costringere coloro che vogliono votare a rientrare in Italia per poterlo fare quando si potrebbe fare per posta come è stato fatto in passato"

"Assurdo non dare la possibilità ai cittadini di votare e pretendere che si viaggi fino in Italia solo per il voto ancor di più. "

"Vogliono influenzare negativamente il voto degli italiani all'eastero"

"Perché non si può tornare solo per un week end se hai bimbi a Scuola e lavoro. Avremmo potuto votare al consolato, o tramite posta!"

"Si potrebbe benissimo votare anche in UK"

"Perché penso sia un mio diritto votare da dove risiedo."

"I costi dei voli nel periodo estivo non sono di certo esigui. In aggiunta, ci sono intere famiglie che sono costrette a tornare in Italia per adempiere il proprio dovere di cittadino, trattandosi letteralmente di un’azione di pochi minuti che potrebbe essere fatta elettronicamente dal Regno Unito."

"Non tutte le persone possono andare in Italia, per motivi di lavoro, salute ed economici"

"Perché non mandano per posta come quando si vota per il Governo. Non tutti noi possiamo mollare e andare a votare in Italia . Senza pensare alla spesa. Grazie questo è quel che penso."

"Non spreco soldi x andare a votare quando si può fare anche dall’estero"

"Perché vorrei esercitare un diritto / dovere anche se non ho la possibilità fisica di spostarmi in quelle date e poiché in altre elezioni è possibile."

"Perché vorrei esercitare un diritto / dovere anche se non ho la possibilità fisica di spostarmi in quelle date e poiché in altre elezioni è possibile."

"Non è giusto, come fa uno a rientrare solo per votare, impossibile"

"Non tutti hanno la possibilità di viaggiare fino in Italia per votare, il voto dovrebbe essere accessibile a tutti"

"Altri paesi UE fanno votare senza le spese e il tempo del viaggio"

"Perché le decisioni che vengono prese in Europa, per esempio sullo spostamento di merci e persone riguardano pure noi"

"Molti italiani in UK potrebbero tornare a vivere in Italia in qualunque momento e per svariate ragioni, sono italiana e profondamente legata alla mia terra, ne ho cura e vorrei poter avere voce sulla nostra rappresentazione nel mondo. "

"Perché volendo si può fare come prima per posta "

"Perché per diversi impegni lavorativi non posso recarmi in Italia . Non vedo perché’ non sia possibile per gli italiani residenti nel Regno Unito votare per posta come per il referendum. "

"Ritengo che i cittadini Europei debbano essere messi in condizione di votare per posta/elettronicamente in qualsiasi paese di residenza, specialmente se vivono in paesi geograficamente europei"

"Perchè in quanto cittadino italiano non viene rispettato un mio diritto"

"Nel 2024, con la tecnologia a nostra disposizione, ritengo assurdo dover recarsi di persona in Italia per votare. "

"In Inghilterra in Svizzera e in tanti paesi voti tranquillamente via posta….. magari si potrebbe considerare di non lasciarci fuori e far sì che si possa votare in questo modo????”

"Non c’e’ motivo di diverso trattamento rispetto alle elezioni politiche, perche’ non poter votare per corrispondenza?"

"Basta andare al Consolato per votare."

"Si dovrebbe poter votare via posta tramite il consolato o elettronicamente"

"Solo gli italiani non possono"

"Esercitare il proprio diritto/dovere non dovrebbe essere così dispendioso "

"La decisione del governo fascista al potere nella Italietta"

"Si può votare on line"

" Costo del volo, ferie dal lavoro, impegni familiari"

"Semplicemente non possiamo andare per lavoro"

"Perché di fatto lede il diritto al voto di noi cittadini italiani in UK. Io sono impossibilitata a viaggiare in quelle date e quindi non potrò votare."

"Votiamo in uk per posta per eleggere il parlamento Italiano, perché deve essere diverso per le europee?"

"Impossible to leave work"

"Le politiche europee hanno effetti diretti sull’economia uk, "

"E’ una chiara negazione del diritto di voto per una comunità che e’ di dimensioni notevoli! Complimenti alla nostra classe politica che oltre all’incapacità di fare il proprio lavoro dimostra anche una certa insensibilità nei confronti dei bisogni dei propri cittadini all’estero e dell’ambiente (volare back and forth per due giorni??)"

"Chi è residente nel Regno Unito e (come il sottoscritto) ritiene di restarci nel lingo termine è già di per sé disincentivato a votare per le elezioni europee, imporre il rientro in Italia è assurdo e respingente per gli italiani che vivono all’estero. Segnalo che come spesso accade questa è un’anomalia tutta italiana - la mia compagna, cittadina francese, voterà tranquillamente a Londra presso il suo consolato."

"Perché è un disagio rientrare per votare ci sono impegni lavorativi "

"Perché il costo del volo è troppo elevato"

"Perché può essere complicato andare in Italia solo per votare, quindi si finisce per non votare. E poi, perché non si può votare per corrispondenza tramite consolato quando invece è possibile per altre elezioni? O perché non poter votare online?"

"Essendo elezioni Europee dovrebbe essere possibile votare in un qualsiasi consolato di un paese europeo, indipendentemente che si trovi in territorio Europeo o extra Europeo "

"Ritengo giusto dovere rimpatriare per votare, sarei d’accordo a dovere rimpatriare per qualsiasi elezione non solo europee."

"Non voglio assentarmi dal lavoro"

"Perche e la piu grande stronzata del secolo. Venire a votare in italia e pagare le spese del viaggio dal galles fino in italia poi prendere un treno fini a Napoli ma andate ha quel paese tutti I politici Italiani. "

"Perché in vedo il problema di votare per posta o telematicamente."

"Perché malgrado la Brexit, siamo cmq in Europa e cittadini italiani. Pertanto dovremmo votare via posta"

"È difficile tornare per motivi di lavoro e economici visto che non posso usufruire di alcuno sgravi fiscale "

"Non posso chiedere ferie, o giorni off, e laddove fossero accordati non sarebbero retribuiti. Dal West Yorkshire il viaggio sarebbe troppo lungo sia per l'andata che per il ritorno. Improponibile!”

"E' costoso , difficile organizzarsi con la famiglia"

"Difficile riuscire ad andare in Italia per motivi di lavoro, studio etc. Decisione ridicola. Ho sempre votato da quando vivo in UK perché c'era la possibilità di votare qui senza dover tornare in Italia "

"Perché siamo cittadini italiani. Votare è un diritto e non tutti possono permettersi di tornare in Italia per farlo "

"Credo che sia giusto che si possa votare all’estero. Siamo pur sempre cittadini italiani"

"Si potrebbe votare per posta"

"Se ben ricordo, in passato, ho sempre votato per le europee per posta senza dover rientrare in Italia."

"Ovvio no?"

"Perché se ho la cittadinanza italiana devo potermi esprimere per il mio paese, ovunque io risieda. "

"Perché si sta ledendo il mio diritto al voto in quanto non mi è possibile recarmi in Italia per quella data"

"Il voto eu all estero sembra essere vincolato alla membership dello stato di residenza nell’EU. Perchè? Se il diritto di voto è presente e il sistema era organizzato fino a 5 anni fa, non vedo perché la cosa debba cambiare. Francamente ritengo non poter votare per le regionali dall’estero altrettanto assurdo. A mali estremi velocizzare l’introduzione del voto elettronico e consentire TUTTE le votazioni (incluse le comunali e i referendum locali) "

"In quanto cittadino europeo dovrei poter votare per le elezioni indipendentemente da dove si trovi la mia residenza. Impedirmi di votare viola un mio diritto fondamentale."

"E' un nostro diritto votare; ci viene di fatto negata la possibilità di farlo; le condizioni imposte (tornare in Italia a proprie spese per votare) sono inaccettabili e anti-democratiche."

"É giusto perché viviamo in un paese fuori dalla comunità europea"

"Siamo tra i pochi che non possono votare comodamente dal paese in cui vivono. Mi sembra assurdo che nel 2024 non si possa votare facilmente per posta per qualsiasi elezione."

"Limita il mio diritto al voto"

"Perché sono italiano e l'Italia non ha saputo darmi un lavoro dove risiedevo"

"Sarei costretta a perdere giornate di lavoro e spendere per il viaggio "

"Non è semplice organizzare un ritorno in Italia considerando i costi dei voli e lo sforzo richiesto nel fare andata e ritorno in un weekend, con il lavoro settimanale prima e dopo. Avrei voluto votare per queste elezioni ma mi trovo impossibilitato a farlo, siccome non ci sono opzioni alternative al voto in Italia."

"Ce’ il voto postale si o no.?…."

"Abbiamo la cittadinanaza di un paese europeo (italia) e dovremmo avere il diritto di votare"

"Di sicuro non aiuta l'affluenza "

"Non tutti possono permettersi i costi di un rientro in patria "

"Assurdo. Costosone coi figli a scuola come si fa. Perchè non permettono il voto postale o tramite consolato e anche consoli onorari."

"Altri cittadini di paesi dell'Unione europea hanno la possibilità di votare dal regno unito. Non tutti possono permettersi di prendere giorni di ferie e pagare un viaggio in Italia per votare. È un enorme limite ad un diritto costituzionale"

"Per il costo del viaggio ed il tempo richiesto per ritirare la scheda elettorale dal comune "

"Se si è sempre votato in uk non vedo perché si deve tornare in Italia Qui la gente lavora e non perde tempo come molti burocrati fanno "

"Perché l’infrastruttura per farci votare esiste già- come si faceva prima dell Brexit - via consolato. E perché sebbene viviamo in un territorio non UE la prossimità alla UE e la nostra nazionalità dovrebbero giustificare gli interessi al voto. "

"È un diritto "

"Perchè discrimina coloro che non possono rientrare"

"Tempo e spese richieste"

"Votare è un diritto di ogni cittadino europeo, dovrebbe essere disponibile il voto elettronico o di persona perlomeno in ogni paese europeo. Andare in Italia è costoso e non tutti hanno il tempo "

"Perché è impegnativo in termini di costi e logistica"

"Anche se. Lo UK non e' piu' in Europa non vedo perche' noi dovremmo essere penalizzati per questo. Come per le elezioni parlamentari italiane, dovremmo poter votare per le europee tramite i consolati/ambasciate."

"Per vari motivi, motivi di lavoro, di famiglia, di salute, ecc."

"Si potrebbe votare per corrispondenza "

"Perché dovrei sostenere un costo oneroso per esercitare un mio diritto. Inoltre, benché la mia regione offra un rimborso del 75% del prezzo del biglietto, le modalità per ottenere tale rimborso e la procedura da seguire non sono affatto chiare. "

"È nostro diritto e dovere votare e dovrebbe esserci data questa possibilità anche se viviamo all'estero. "

"Per le elezioni nazionali ti spediscono la scheda elettorale via posta per poi essere rispedita una volta espresso il voto mentre per le elezioni europee devi rientrare in Italia quindi ti fanno spendere parecchi soldi per mettere una X. Non ha senso. "

"I voli da Londra alla Sicilia costano un accidente, in più dovrei prendermi dei giorni liberi dal lavoro perché non è qualcosa che si può fare andata e ritorno in giornata. Credo che a qualcuno fa comodo non avere il voto degli italiani residenti nel Regno Unito."

"Per le politiche si vota per posta, nelle precedenti Europee c'erano i seggi per gli Aire, il voto elettronico e' stato testato 6 mesi fa, quasi tutte le altre nazioni europee consentono il voto ai residenti estero, i sistemi ci sono ma evidentemente non conviene politicamente"

"È un mio diritto votare e mi viene negato"

"Tengo passaporto italiano e ritengo un mio diritto votare in queste elezioni. I mezzi e la tecnologia odierna consentirebbero facilmente ad ogni cittadino italiano di votare anche se residente all’estero."

"Dovrebbe essere data la possibilità di votare per posta oppure al consolato. Poi È un diritto di ogni cittadino europeo poter scegliere il futuro dell’europa "

"Se posso votare per le elezioni italiane dall'estero, tanto meglio dovrei poterlo fare per le europee"

"Perche e` inconveniente ed inguisto si potrebbe facilmente votare tramite I respettivi consolati nell regno unito."

"E' un modo per evitare che persone con uina visione esterna al circo mediatico di votare, non mi pare di vederne altre, visto che per altre elezioni votiamo per posta."

"Perché non e’ fattibile, sarebbe più giusto poter votare presso il proprio consolato "

"Si potrebbe votare senza dover tornare in Italia, organizzare seggi almeno nelle città piú grandi"

"La tecnologia ci permette di votare anche dall’ estero, senza costi aggiuntivi ai privati, allo Stato e ai cittadini italiani. Ci siamo dati da fare per essere conformi con lo SPID e adesso devo perdere giorni di lavoro per rientrare a votare? Stiamo facendo enormi passi indietro"

"Votare è un diritto/dovere del cittadino. È giusto essere messi nelle miglior condizioni per poterlo esercitare. "

"Perché anche se residenti all'estero siamo cittadini italiani"

"Perché se si ha diritto di voto in teoria vale la stessa legge di sempre , cioè voto postale. "

"Non ho le possibilità di prendere i giorni di ferie necessari per un viaggio al momento. Il mio diritto al voto viene negato perché non ho le capacità di spostarmi con un mese o più di preavviso. Senza contare che in molti non hanno le possibilità economiche per tornare in Italia solo per votare (costi del viaggio, alloggio, giorni persi/vacanze dal lavoro). Se il dispendio economico per creare un voto per raccomandata é troppo alto, si sarebbe potuto creare una sede elettorale nelle varie ambasciate presenti in suolo britannico."

"Non era mai successo prima e la maggior parte dei cittadini europei di altre nazioni potranno votare dal Regno Unito. Inoltre, la possibilita' di voto non dovrebbe dipendere dalle finanze del cittadino."

"Perché è praticamente impossibile, per logistica e per costi. In pratica, ci viene negato il diritto di voto."

"Non viene rispettato il mio diritto al voto"

"Non ha senso"

"Viaggiare non costa poco al momento, perchè devo trovarmi a spendere soldi per esercitare un mio diritto?! In più abbiamo sempre avuto la possibilità di votare dall'estero, perchè non si poteva fare anche questa volta?! Credo che molte persone (me imclusa) rinunceranno a votare perchè impossibilitati di viaggiare"

"Potrei votare anche dal Regno Unito avendo la possibilità di farlo "

"Deve essere previsto il voto per corrispondenza"

"Il diritto al voto non e' garantito agli italiani residenti all'estero"

"Limitazione del diritto di voto."

"Tutto per risparmiare qualche euro . Certamente non vado in Italia solo per votare . "

"Perché in quanto italiana sono anche cittadina europea e dovrei poter votare nella circoscrizione estero presso il mio consolato. "

"Abbiamo un consolato o due e per le altre elezioni abbiamo potuto votare perché ci hanno Inviato I documenti."

"Il costo del viaggio significa che quasi nessuno potrà votare. E una discriminazione e votare è un diritto oltre che un dovere. Non tutti hanno casa in Italia, e c'è chi è nato all'estero."

"Perche' se possiamo votare per le elezioni normali avendo la cartolina di voto non vedo perche' dobbiamo essere in Italia per votare. Oltretutto essendo iscritta all'AIRE non ho piu' appoggi in Italia"

"Il voto e' undiritto inalienabile, appartenente a tutti icittadini italiani"

"Cittadini residenti in UK di molti altri paesi lo possono fare per lettera. Mi considero privato dei miei diritti."

"Si può vuotare in digitale"

"Siamo italiani e un nostro diritto votare !! Per andare in Italia ci costa una fortuna. Disgusting "

"Prendere due aerei è sempre estremamente faticoso per un weekend solo. Anche se il biglietto viene rimborsato, si fa davvero fatica a giustificare le energie da impiegare per questo motivo"

"Perché se c'è la possibilità di votare per le politiche non capisco perché non si possa fare per le europee"

"L'Italia è l'unico paese a non agevolare i residenti all'estero e anzi, a ostacolarne il voto"