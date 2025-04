Da sinistra Val D’Akragas. Alan Sorrenti, La Nina, Idda

Londra torna ad ospitare una celebrazione del ricco patrimonio culturale siciliano attraverso il Sicily Fest, un evento che promette di portare nuovamente l’essenza della Sicilia al Business Centre. Dal 1 al 4 maggio, questo festival di quattro giorni sarà un tributo vibrante alla storia, all’arte, alla musica e alle tradizioni dell’isola, fondendo passato e presente in modo dinamico e coinvolgente.

Il Sicily Fest rappresenta un’occasione unica per italiani e visitatori internazionali di esplorare le molteplici sfaccettature della cultura siciliana grazie a mostre ed esibizioni dal vivo che mettono in luce l’artigianato, la cucina e il patrimonio musicale dell’isola.

Il festival ospiterà una varietà di espositori che rappresentano diversi aspetti della cultura siciliana. Dalla ceramica e i tessuti artigianali siciliani agli esperti culinari che offriranno un assaggio dei sapori unici dell’isola, non mancheranno esperienze coinvolgenti. Un punto saliente sarà la presentazione del patrimonio riconosciuto dall'UNESCO della Sicilia, con un focus particolare sull’artigianato tradizionale e i luoghi culturali che hanno fatto la storia dell’isola.

I visitatori avranno anche l’opportunità di scoprire e acquistare prodotti locali come vini siciliani, oli d’oliva e dolci tipici come cannoli e cassata. Sarà l’occasione perfetta per assaporare i gusti autentici della Sicilia e scoprire le storie che si celano dietro questi iconici prodotti che hanno plasmato la cultura dell’isola.

Nessuna celebrazione della Sicilia sarebbe completa senza la musica, e il Sicily Fest offrirà una lineup straordinaria di performance che trasporteranno il pubblico direttamente nel cuore dell’isola. Ogni sera, gli ospiti potranno godere di concerti dal vivo con alcuni dei migliori artisti italiani, che rappresentano una fusione di stili tradizionali e contemporanei.

Ad aprire il festival sarà Val D’Akragas, un gruppo riconosciuto dall’UNESCO che si esibirà con la sua musica vivace ed energetica. Con i loro costumi colorati, strumenti tradizionali e danze coinvolgenti, Val D’Akragas offrirà uno spunto affascinante sulla cultura siciliana, portando il pubblico a scoprire le tradizioni popolari dell’isola.

A seguire, Spaghetti Disco, la celebre notte italiana di Londra, alzerà il ritmo con una band dal vivo e un DJ set. La serata sarà all’insegna della migliore musica disco e dance italiana, un tuffo nei suoni intramontabili che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il secondo giorno, Alan Sorrenti, uno dei cantautori italiani più leggendari, salirà sul palco. Conosciuto per i suoi successi senza tempo come “Figli delle stelle” e “Aria,” Sorrenti ha conquistato il cuore di pubblico di tutto il mondo. La sua voce emozionante e i testi evocativi regaleranno una serata di pura nostalgia e romanticismo, rendendo il suo concerto un’esperienza indimenticabile.

Il 3 maggio sarà la volta di La Nina, una talentuosa cantautrice napoletana. Il suo suono unico mescola influenze mediterranee con elementi contemporanei, creando un’esperienza musicale fresca e al tempo stesso senza tempo. La sua capacità di unire melodie tradizionali con generi moderni l’ha resa una delle stelle emergenti della scena musicale italiana, e il suo concerto sarà un momento clou del festival.

A chiudere il festival, Idda, una cantautrice siciliana di grande talento, che fonde pop, folk e suoni tradizionali siciliani. La sua musica offre una rivisitazione contemporanea del patrimonio dell’isola, con voci soul e melodie orecchiabili. Il concerto di IDDA sarà un finale perfetto per un weekend ricco di diversità musicale e celebrazione.

Qui il sito internet ufficiale per avere maggiori informazioni e per acquistare il biglietto di ingresso in prevendita (£5 per l’ingresso giornaliero, £17 per tutti e quattro)