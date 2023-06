Lotta alla criminalità. Per Shaun Bailey, fresco candidato Tory per le prossime elezioni a sindaco di Londra, è questo il punto cruciale da cui partire in vista della prossima campagna elettorale. Ma non solo: edilizia popolare, politiche giovanili, lotta alla burocrazia, incentivi per le politiche locali e di quartiere. Un programma vasto e trasversale…