Dopo avere sorpreso tutti convocando le elezioni, Rishi Sunak ha lanciato una proposta che fa discutere: introdurre un servizio nazionale obbligatorio per tutti i maggiorenni.

Se il suo partito rimarrà al governo, tutti i cittadini al compimento dei 18 anni per legge dovranno lavorare per lo stato per un periodo di 12 mesi, prestando servizio civile o militare. Un modo, spiega Sunak, per “promuovere tra i nostri giovani un senso di scopo condiviso e un rinnovato orgoglio per il nostro Paese".

Non si tratta di un ritorno alla naia, abolita nel Regno Unito nel 1960. Secondo la proposta, il servizio militare sarà esclusivamente su base volontaria e sarà riservato a pochi, circa 30mila l’anno. I giovani selezionati per questo programma saranno impiegati nell’ambito della cyber security, logistica o in operazioni a supporto dei civili.

Per tutti gli altri si tratterà di svolgere servizio civile lavorando un weekend ogni mese, un totale di 25 giorni nell’arco dell’anno, presso organizzazioni come l’NHS, i vigili del fuoco, e altre infrastrutture locali.

Il costo del programma é stato stimato da Sunak in 2.5 Miliardi di sterline ma i dettagli sono ancora pochi. Non si sa in che anno potrebbe iniziare, chi sarebbe esente, e se é prevista una remunerazione. Tutti elementi da decidere.

Di sicuro non é previsto il carcere per chi dovesse opporsi, ma soltanto sanzioni. Lo ha chiarito il Ministro degli Interni James Cleverly, lodando gli aspetti sociali della proposta: "Troppi giovani vivono nella propria bolla, che si tratti di una bolla digitale o di una bolla sociale” ha detto alla BBC “il servizio nazionale li aiuterà a uscirne e ad affrontare la frammentazione della società".

É una proposta figlia dei nostri tempi. In un periodo pieno di tensioni geopolitiche, con il rischio di un allargamento del conflitto in Ucraina, é inevitable che nei paesi europei si torni a parlare di servizio militare obbligatorio.

In Italia lo ha proposto Salvini, in Germania lo ha chiesto il ministro della Difesa, mentre sono nove i paesi europei dove una forma di servizio obbligatorio é già presente.

L’aspetto militare della proposta sembra comunque il piú debole. Le guerre oggi si combattono con armi altamente sofisticate e soldati professionisti, ed é difficile pensare che una infornata di diciottenni inesperti possa portare grandi vantaggi.

Non a caso l’idea di Sunak é stata bocciata dai militari britannici, cosí come dalle altre forze politiche, che l’hanno bollata con gli epiteti piú vari (“nonsense”, “gimmick”, “bonkers”…). Ma non mancano gli estimatori, tra opinionisti, artisti, e persone comuni, pronte a sottolineare i valore civile dell’iniziativa.

Kier Starmer ha bocciato l’idea di Sunak come “pensata male” e “disperata”, ma la sensazione é che in questa campagna elettorale il leader dei Tories abbia segnato il primo goal, giocando d’anticipo e portando il pubblico a riflettere su due temi fondamentali: la sicurezza dello Stato e il coinvolgimento dei giovani.

La campagna elettorale continua.

Un sabato da campioni

Occhi puntati su Wembley domani, sabato 1 Giugno, per la finale di Champions League, l’evento calcistico piú atteso dell’anno.

Il Real Madrid ci arriva da favorita, non potrebbe essere altrimenti per una squadra che ha vinto il trofeo 14 volte (record assoluto) e che in questa competizione riesce sempre a dare il meglio di se. A guidarli é “Don Carlo” Ancelotti, uno che ha vinto la coppa due volte da giocatore e tre da allenatore.

A sfidarli é il Borussia Dortmund, arrivato in finale grazie anche a un po’ di fortuna ma ora pronto a giocarsela fino in fondo. Lo spettacolo é assicurato.

Diretta tv in chiaro su TNT, BT Sport Discovery+. Calcio d’inizio alle 20.00.

In breve

“3, 2, 1, Action!”: tra giugno e luglio l’Istituto di Cultura dedica tre eventi speciali ai professionisti italiani del cinema attivi in ambito internazionale.

Tornano in sciopero i ‘junior doctors’: annunciati cinque giorni di astensione dal 27 Giugno al 2 Luglio.

Termina oggi il periodo di tre mesi nel quale le tariffe della Tube nel venerdi sono state sempre off-peak.

Italians do it better: Enzo Maresca sarà il nuovo allenatore del Chelsea.

Il Times dedica un articolo a Rino Barillari, il “re dei paparazzi”.

Sapevate che in un parco di Ealing ci sono i castori?

