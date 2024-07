Il “King’s Speech” di mercoledi scorso ha aperto ufficialmente la nuova era Labour presentando le politiche e le priorità del governo di Kier Starmer.

Sono 39 le nuove leggi indicate nel discorso letto da Re Carlo.

All’interno c’è un po’ di tutto: la creazione di una task force per ridurre la povertà infantile, l’eliminazione dei Lord ereditari, l’introduzione di restrizioni alle pubblicitá di “cibo spazzatura”, la creazione di una carta d’identità digitale, e non mancano proposte ereditate dal precedente Tory (come l’introduzione del divieto di fumo per le nuove generazioni).

Ma le vere novità, destinate a caratterizzare l’azione del governo Labour sono concentrate su tre categorie: servizi pubblici, casa e lavoro. Vediamole.

SERVIZI PUBBLICI

In una serie di mosse che farebbero inorridire la Thatcher, il governo ha annunciato la creazione di una società statale per la fornitura dell’energia (GB Energy), la graduale nazionalizzazione delle ferrovie, e maggiori poteri dello Stato verso le società fornitrici di acqua.

L’intento è quello di riprendere maggiore controllo su una serie di servizi essenziali, negli anni affidati interamente a privati con risultati spesso negativi.

L’obiettivo è quello di contenere i costi per la collettività, migliorare i servizi e ridurre i disastri ambientali (tutte le 11 società idriche in Inghilterra e Galles sono sotto inchiesta per fuoriuscite di liquami).

CASA

Gli affittuari avranno piú tutele. Con le nuove leggi un landlord non potrà piú sfrattare l’inquilino senza giusta causa e non potrà vietargli di tenere un animale domestico.

Sarà poi regolata in modo piú stringente la pratica del ‘leasehold’, che riguarda 5 milioni di famiglie, proprietarie di un immobile ma non del terreno sul quale è costruito.

Nessuna indicazione invece sulla costruzione di nuove case, un elemento presente nel manifesto Labour ma assente dal King’s Speech.

LAVORO

Qui ci sono le novità piú attese, definite radicali dalla BBC.

Le nuove leggi promettono la tutela dei lavoratori dal licenziamento senza giusta causa e il diritto al lavoro flessibile fin dal primo giorno di impiego.

Il salario minimo sarà identico per tutti gli adulti (oggi è differenziato per fascia di età).

Saranno vietati i contratti “zero-hour” quando sono utilizzati per sfruttare i dipendenti, ovvero chiedendo flessibilità ma senza offrire alcuna garanzia.

I verdetti dei giornali oscillano tra il cauto ottimismo e un certo scetticisimo.

Per il Sun si tratta di un “buon inizio”, mentre il Telegraph declama l’inizio di una “nuova era” e il Daily Express parla di “rivoluzione rossa”, avvisando di prepararsi ad aumenti di tasse.

A noi il programma sembra molto pragmatico. Da un lato un crescente intervento dello Stato, come lecito aspettarsi da un governo di sinistra, dall’altro una nuova disciplina fiscale e una serie di riforme che non sarebbero fuori luogo in un governo conservatore.

Vedremo nei prossimi mesi quante di queste iniziative diventeranno leggi e che direzione prenderà il governo Starmer.

Aperol Pizz?

La catena di pizzerie Zia Lucia, fondata da Claudio Vescovo e Gianluca D’Angelo, aprirà settimana prossima il suo settimo locale a Fulham Road, a pochi passi dallo stadio del Chelsea.

Per l’occasione, Zia Lucia lancia una speciale “pizza all’Aperol”. L’impasto, che sarà disponibile solo dal 27 luglio al 2 agosto, promette un sapore con gli aromi caratteristici del noto aperitivo, tra i quali arancio, rabarbaro e genziana.

Se la provate, fateci sapere cosa ne pensate.

In breve

Bob Dylan ha annunciato dieci date in UK, di cui tre a Londra alla Royal Albert Hall il 12, 13 e 14 Novembre 2024 (biglietti già in vendita).

Solo due tifosi hanno accolto all’aeroporto la squadra inglese al rientro da Euro2024.

Per colpa di Taylor Swift è aumentata l’inflazione nel Regno Unito.

JD Vance, il candidato Vice President di Donald Trump, si è presentato definendo il Regno Unito “il primo paese veramente islamico con armi nucleari”.

Continua la fuga dei ricchi dal Regno Unito, a causa dell’abolizione del regime fiscale noto come “non dom” (e molti di loro sono attratti dall’Italia).

L’Elizabeth line è stata definita una “trappola mortale”.

Il National History Museum ha creato un nuovo giardino geologico con rocce che risalgono a piú di 2 miliardi di anni fa.

