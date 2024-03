"Se i Paesi collaborassero sulla Terra come accade nello Spazio, vivremmo in un posto migliore" . A dirlo Paolo Nespoli lo storico austronauta italiano giunto a Londra tra gli ospiti d’eccezione della nuova edizione dell’Italian Symposium organizzato dall'United Italian Societies, la rete degli universitari italiani all’estero che raggiunge oltre 10.000 studenti in Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Spagna, Olanda, e Svizzera.

Attraverso questo evento, giunto alla seconda edizione, si intende riunire le eccellenze del nostro Paese, il cui filo conduttore è “Una Nuova Italia in una Nuova Europa”. Un simposio di quattro giorni attualmente in corso in tre prestigiose sedi: la London School of Economics and Political Science, l’Università di Oxford, e l’Ambasciata d’Italia a Londra.

Fra i tanti, Barbara Serra, giornalista di Sky News 24 e già corrispondente di Al Jazeera, Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, Enrico Letta e Matteo Renzi, già Primi Ministri, la CEO de Il Sole 24 Ore S.p.A. Mirja Cartia d’Asero, Corrado Passera, l’ambasciatore Inigo Lambertini, Elsa Fornero, Carlo Cottarelli e tanti altri.

Abbiamo avuto l’occasione di incontrare Nespoli parlando proprio della celebra corsa verso lo Spazio, ma anche verso Marte, e ci come vede il futuro dell’umanità.