Farà tappa anche a Londra il tour europeo di Angelo Duro che porterà in scena lo show dal titolo “Vado in Erasmus. Per studiare? No, per sco**re”. La data è quella del 2 maggio dalle ore 19.30 al Leicester Square Theatre.

Con la sua comicità dissacrante, Duro sdogana i tipici stereotipi del comico per andare a segno col suo carattere scontroso, e attrave…