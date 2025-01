La festa di Catania che celebra Sant’Agata (foto di Mario Bucolo)

La festa di Sant’Agata, Santa Patrona di Catania, è una delle celebrazioni religiose più importanti e spettacolari d’Italia, si svolge a Catania a febbraio ed è la terza festa religiosa al mondo per numero di persone partecipanti. Si calcola che nei quasi 4 giorni del suo svolgimento la festa arrivi a coinvolgere anche mezzo milione di persone, attraendo fedeli e turisti da tutto il mondo.

L’Istituto italiano di cultura di Londra presenta presso la propria sede dal 21 al 28 gennaio per la prima volta nel Regno Unito la mostra dedicata unicamente a questa festa attraverso gli scatti del fotografo catanese Mario Bucolo, che da 10 anni vive nella capitale britannica.

Il Presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata, Carmelo Grasso, considera la mostra come ”primo passo per far sentire la presenza della Santa alle comunità di catanesi che vivono all’estero”.

Per il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, Francesco Bongarrà “La Festa di Sant’Agata è una festa di fede e di popolo che merita di essere conosciuta nel mondo. La mostra di Bucolo sicuramente susciterà l’interesse del vasto pubblico che segue le nostre attività culturali nella capitale inglese.”

Da sinistra Mario Bucolo, autore delle foto, Giuseppe Mirabella, storico devoto di Sant'Agata, Mariia Shub, curatrice dell’esposizione

Sant’Agata ha anche un legame con la Casa Reale inglese, leggenda vuole che la pregiata corona della Santa (il busto reliquiario è pieno di gioielli offerti come dono di devozione) sia stata donata da Re Riccardo Cuor di Leone al rientro da una delle crociate, quando soggiornò in Sicilia in corrispondenza del ritorno delle reliquie della Santa (in ostensione ed adorabili, dai fedeli, durante la Festa) da Costantinopoli nel 1126 d.C.. La Regina Elisabetta II ha nella sua collezione una foto di Sant’Agata scattata da Mario Bucolo ed alla mostra sarà esposta anche la lettera con la quale la Regina ringraziò Bucolo per averla messa a conoscenza di tale legame.

La mostra, inserita nel programma ufficiale della festa, sarà curata da Mariia Shub, con i testi scritti da Mariella e Carmelo Aurite, Sonia Distefano e dallo stesso Mario Bucolo. L’ingresso è libero.

Ulteriori informazioni possono essere trovate nel link ufficiale della mostra a questo indirizzo.