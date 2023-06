"Siete i benvenuti. Come città, vi siamo grati per l'enorme contributo che date, e questo non cambierà per il risultato del referendum". È' il messaggio che il sindaco di Londra Sadiq Khan, a poche ore dalla vittoria del Leave, ha inviato via Facebook a tutti gli Europei residenti a Londra.

Khan si è battuto fino all'ultimo per la vittoria del Remain, …