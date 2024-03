Si può girare un intero film con soltanto un musicista e il suo pianoforte a coda? La risposta è assolutamente si, se si tratta di un artista come Ryuichi Sakamoto.

Malato terminale di cancro, lo scorso anno il compositore e pianista giapponese ha raccolto tutte le energie rimaste per lasciare in video un ultimo concerto affidandosi alla regia del figlio Neo Sora. Il risultato, “Ryuichi Sakamoto Opus”, da oggi nelle sale britanniche, è un film di assoluta bellezza artistica e musicale.

Seduto al pianoforte in uno studio di registrazione, senza pubblico, Sakamoto suona 20 dei suoi brani piú belli, dai primi successi della sua Yellow Magic Orchestra fino alle melodie immortali composte per film come l’Ultimo Imperatore e Il Te nel Deserto.

Sono versione essenziali, spogliate di ogni orpello e suonate a un tempo leggermente piú lento del solito, come a volerne sviscerare l’essenza per l’ultima volta.

Fotografato in uno splendido bianco e nero, Sakamoto appare fragile ma sicuro, conscio di stare firmando il suo testamento musicale. La sua concentrazione e la sua serenità nell’interpretare la sua musica sono straordinari.

La camera lo segue con il rispetto dovuto a un maestro, muovendosi lentamente, alternando primi piani e campi lunghi, e offrendoci immagini rivelatrici: le espressioni facciali di Sakamoto, il modo con il quale dirige alcuni passaggi con la sua mano, la delicatezza delle sue mani sui tasti dello Yamaha.

L’effetto è quello di essere nello studio con Sakamoto, l’impressione è che il maestro stia suonando per te, in quel preciso momento, condividendo le sue emozioni, qualcosa che non mi era mai capitato guardando registrazioni video e film di concerti.

Molto merito va anche alla regia minimalistica di Neo Sora. La scelta di non sovra-imporre immagini e di non inserire alcun parlato (a parte un brevissimo momento nel quale Sakamoto si ferma per riposare), permette all’audience di concentrarsi totalmente sulla musica e sul suo autore/interprete.

Il flusso dei brani (registrati nel corso di una settimana) è costruito con sapienza, salendo gradualmente di intensità e lasciando all’ultimo i brani piú celebri, come Merry Christmas Mr. Lawrence.

La scena finale, sui titoli di coda, è quella del brano “Opus” suonato prima da Sakamoto e poi dallo stesso pianoforte automatico, con i tasti che si muovono da soli.

È un’immagine poeticamente triste (Sakamoto è scomparso il 28 marzo 2023 poco dopo avere girato il film) ma anche positiva: gli uomini scompaiono, sembra dirci l’autore, ma l’arte resta per sempre.