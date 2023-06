Per un Alitalia in crisi profonda, c'è (fortunatamente) una Ryanair in ottima salute, che continua a investire in Italia aprendo nuove rotte tra lo stivale e il Regno Unito. A beneficiarne particolarmente saranno i campani, grazie al nuovo volo Napoli-London Stansted che prenderà il via a partire dal prossimo 1 luglio 2017, con cadenza giornaliera (già …