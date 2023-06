Alla fine è andata come in molti temevano: l'Italia senza Parisse al timone non è riuscita a tenere testa alla Francia, con i transalpini che superano gli uomini di Brunel 32-10. Una sola meta segnata dagli azzurri, merito di Venditti che buca i francesi all'esterno per poi andare a schiacciare l'ovale quasi in mezzo ai pali. Due mete per i bleus, che s…