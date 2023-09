A pochi giorni dell’inizio delle lezioni, il governo britannico ha ordinato la chiusura immediata di oltre 150 scuole per il rischio di crolli improvvisi.

Si tratta di edifici costruiti con un materiale chiamato RAAC (Reinforced Autoclaved Aerated Concrete), un tipo di calcestruzzo a basso costo, debole e poco durevole, con una vita utile di appena 30 anni. Il materiale, ha detto il governo, è ormai “life-expired” e può collassare da un momento all’altro senza avvertimenti.

Gli studenti delle scuole chiuse dovranno seguire le lezioni altrove, in altri istituti o in locali appositamente affittati, che le scuole peraltro dovranno pagarsi da sole (nessun contributo è stato stanziato). Come “ultima risorsa” è previsto il ricorso alla didattica online, come ai tempi del Covid.

La lista delle scuole impattate non è stata ancora diffusa e si teme che il numero possa crescere ulteriormente.

È una mossa inattesa che ha scioccato insegnanti e genitori. Oggi sono in molti ad attaccare il governo per una decisione che appare intempestiva e frutto di incompetenza, ma penso possiamo concordare che se esiste un rischio di crollo è giusto intervenire, e in questi casi meglio tardi che mai.

Fateci sapere se siete una delle famiglie colpite da questo provvedimento.

Controllare (e cancellare) voli

Doveva essere il giorno del rientro per centinaia di migliaia di londinesi alla fine del Bank Holiday weekend, si è trasformato in un incubo.

Lunedi 28 agosto, un guasto ai sistemi informativi della NATS, l’organizzazione semi-governativa che gestisce il controllo del traffico aereo britannico, ne ha bloccato l’operatività costringendo le compagnie aeree (che non hanno alcuna colpa) a cancellare oltre 1,500 voli.

Il problema è stato risolto nel corso della giornata, ma il danno era fatto. I disagi per i passeggeri lasciati a terra sono continuati a durare per giorni. I danni per le compagnie aeree si aggirano attorno ai 120 milioni di sterline.

Oltre alle scuse, doverose, NATS dovrà spiegare perché un sistema così critico non ha una soluzione di backup in grado di intervenire in caso di guasto, e cosa intende fare per evitare che il problema si ripresenti in futuro.

Ma chi si stupisce e lancia accuse dovrebbe essere piú comprensivo, abbassare le sue aspettative, e riflettere sulla complessità del trasporto aereo. Un sistema delicato, con tanti operatori interconnessi tra loro che collaborano per la riuscita di ciascun volo, dove la sicurezza è il valore piú importante. Ritardi e cancellazioni di voli sono una grande seccatura per tutti, ma a volte sono necessari.

Ogni giorno nello spazio aereo britannico passano quasi 7,000 velivoli, nella massima sicurezza, senza suscitare grande attenzione. Questa forse è la vera notizia.

foto: NATS

Tesori spariti

Il Direttore del British Museum e il suo vice si sono dimessi, travolti dallo scandalo dei reperti spariti.

Quasi 2,000 oggetti storici sono stati trafugati dal museo senza che i responsabili se ne accorgessero. Il motivo, sembra, è che non esiste un catalogo completo delle opere del museo.

Il British ha in mostra 80mila reperti ma nei suoi magazzini ne custodisce piú di 8 milioni. Di questi meno della metà sono catalogati. In assenza di procedure di sicurezza rigide, farle sparire per poi rivenderle su eBay non deve essere stato troppo complicato.

È già partito il rimpallo tra politici, manager e esperti d’arte, ma intanto la reputazione internazionale del museo è seriamente danneggiata, dando nuova linfa ai paesi che da tempo chiedono la restituzione dei loro tesori sottratti nei secoli e custoditi al British.

Dopo la Grecia, che da decenni insiste per riavere i fregi del Partenone, anche la Cina non ha perso l’occasione chiedendo la restituzione dei reperti del loro paese, e criticando la “storia coloniale sanguinosa, orrenda e vergognosa” del Regno Unito.

Cultura per tutti

A proposito di cultura, l’offerta a Londra è sterminata ma se siete a corto di idee ecco due suggerimenti.

Alla National Portrait Gallery continua fino al 1 Ottobre 2023 la mostra delle fotografie scattate da Paul McCartney tra il 1963 e il 1964. Un’occasione per vedere sotto nuova luce il fenomeno Beatles all’apice del loro successo, in un’era nella quale non c’erano smartphone e social media a documentare ogni singolo istante.

Alla Tate Gallery è in mostra l’installazione Infinity Mirror Rooms di Yayoi Kusama, 94enne artista giapponese che ama esplorare i temi dell'infinito, della ripetizione e dell'infinita distesa dell'immaginazione umana. Attraverso un gioco sapiente di specchi e di luci colorate l’installazione della Tate riesce in pochi secondi a offrire un raro senso di pace e di meraviglia. Da vedere.

Infinity Mirror Rooms (foto: F.Ragni)

Tutti a Wembley

Gli Azzurri giocheranno nell’iconico stadio londinese contro l’Inghilterra martedi 17 ottobre 2023 una partita cruciale per la qualificazione agli Europei di Calcio che si terranno in Germania il prossimo anno.

Sembra passata una vita dal trionfo europeo dell’estate 2021. Il livello di gioco degli Azzurri non è mai tornato ai quei livelli. La qualificazione mondiale ci è sfuggita. Vialli ci ha lasciati per sempre. Mancini se ne è andato in Arabia, con una delle peggiori uscite di scena mai viste.

Sarà una partita difficile. Dalla notte della finale europea abbiamo giocato tre volte contro i leoni inglesi (mai a Londra), rimediando un pareggio e due sconfitte. Spalletti, in carica ufficialmente da oggi, non potrà fare miracoli ma confidiamo nella sua esperienza. Stavolta piú che mai la Nazionale ha bisogno del supporto dei tifosi azzurri.

I biglietti per la partita (nel settore riservato agli italiani) sono in vendita sul sito della FIGC fino al 27 Settembre, con costi da 49 a 102 euro. Il resto dello stadio è già tutto esaurito, e sarà una marea bianca, con gli inglesi in cerca della loro ‘vendetta’ per avergli rovinato la festa due anni fa.

Champions League

Sempre in tema calcistico, il sorteggio di Champions League di ieri ci ha regalato due sfide incrociate tra Italia e Regno Unito (date ancora da stabilire).

Nel gruppo F il Milan giocherà contro il Newcastle del suo ex Tonali, in un girone di ferro che comprende anche PSG e Borussia Dortmund.

La Lazio invece andrà in Scozia a sfidare il Celtic Glasgow. Nel loro girone anche Atletico Madrid e Feyenoord.

Le altre due squadre italiane, Inter e Napoli, non verranno oltre Manica nella fase a gironi, ma di certo sperano di farlo piú avanti.

La finale infatti quest’anno è in programma a Wembley il 1 Giugno 2024.

Pardon the pun

Grazie a tutti i lettori che ci hanno mandato una loro email per spiegare il doppio senso della battuta considerata il “funniest joke” dell’anno che a noi era totalmente sfuggito.

Cheetah (ghepardo) suona come cheater (imbroglione, fedifrago, traditore).

La freddura (“I started dating a zookeeper, but it turned out he was a cheetah.”) adesso ha un suo pun, anche se i nostri lettori rimangono poco convinti

Secondo Giuseppe la freddura “non è un granchè”, per Roberto è '“infantile”, mentre un lettore che si firma InternetSafe la bolla come “una grande cavolata”. Concordiamo, le altre erano molto meglio.

In breve

L’espansione dell’ULEZ in tutta la Greater London è ormai effettiva. In questo sito potete controllare se la vostra macchina può circolare senza pagare la tassa giornaliera di £12.50.

Nella biancheria intima in vendita da Morrison’s sono apparse etichette dell’NHS per la prevenzione contro il cancro.

C’è un problema di “obesità” delle auto: oltre 150 modelli in vendita nel Regno Unito sono troppo grossi per entrare negli spazi dei parcheggi normali.

All’Ambasciata il prossimo 5 Settembre si discute di Space Economy.

