Ad un mese dal Natale sono in molti a chiedersi come sarà possibile trascorrere le festività in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-contagio. Da tempo si parla ormai di un natale ‘del tutto eccezionale,’ ‘sobrio’ e in compagnia soltanto dei famigliari più stretti. Ma per chi da quei famigliari vive lontano, come gli oltre cinquecentomila italiani …