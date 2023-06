Dovremo aspettare almeno la seconda metà di maggio per riprendere a viaggiare in aereo da e verso il Regno Unito. Potremo farlo liberamente verso i paesi con semaforo “verde” mentre rimarranno le quarantene per i paesi “ambra” e “rossi”. Spenderemo qualcosa in meno per i test obbligatori e avremo il certificato vaccinale sotto forma di QR code sul telef…