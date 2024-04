La facciata principale di Kelmscott Manor (foto Alessandro Allocca)

Ha riaperto da pochi giorni il Kelmscott Manor, situato nella pittoresca area di Kelmscott a Lechlade, a breve distanza da Londra, per andare avanti tutta l’estate accogliendo visitatori e appassionati di arte. Questo storico maniero non è solo una splendida dimora di epoca Tudor immersa nel verde dell'Inghilterra, ma è anche un sito di inestimabile valore culturale, particolarmente noto per essere stato il rifugio di William Morris, figura emblematica del movimento dei Preraffaelliti e rivoluzionario del design tessile, oltre per aver ospitato anche il poeta di origini italiane Dante Gabriel Rossetti. Suo padre era Gabriele Rossetti, un letterato nato a Vasto (Abruzzo), noto per importanti studi sulla Commedia di Dante e per il suo impegno politico nei moti del 1820 che gli costò l'esilio prima a Malta e poi in Inghilterra.

Kelmscott Manor servì come fonte d'ispirazione per Morris, che vi soggiornò dal 1871 fino alla sua morte nel 1896. La sua presenza in questo luogo è di cruciale importanza, poiché fu qui che Morris concepì alcune delle sue opere più significative nel campo del design tessile e dell'arredo, influenzando profondamente l'estetica vittoriana e i movimenti artistici successivi. La filosofia di Morris riguardo alla bellezza nell'arte e alla funzionalità degli oggetti quotidiani è palpabile in ogni angolo della tenuta, il che rende Kelmscott Manor non solo un museo, ma un vero e proprio manifesto tridimensionale delle sue teorie artistiche e sociali.

Una foto che ritrae alcuni dei Preraffaelliti che hanno soggiornato al Kelmscott Manor. Il primo a sinistra è Dante Gabriel Rossetti (foto Alessandro Allocca)

La dimora è celebre anche per il suo legame con il poeta e pittore Dante Gabriel Rossetti, che soggiornò al maniero insieme a Morris e sua moglie. Questa convivenza artistica fu molto produttiva: Rossetti, affascinato dalla bellezza naturale e dalla tranquillità di Kelmscott, trovò nuova ispirazione per la sua poesia e per i suoi ritratti. La presenza di Rossetti aggiunge un ulteriore strato di profondità storica e culturale al maniero, consolidando il suo ruolo come punto di incontro per alcuni dei più grandi pensatori e artisti dell'epoca.

La nuova stagione di apertura di Kelmscott Manor non solo offre l'opportunità di esplorare la storica residenza e i suoi splendidi giardini, ma rappresenta anche un impegno continuo verso la conservazione e la didattica. Attraverso esposizioni, visite guidate e laboratori, il maniero si dedica alla diffusione delle conoscenze su William Morris, il movimento dei Preraffaelliti e l'impatto duraturo delle loro opere e ideali, così come su parte delle ispirazioni che hanno caratterizzato il lavoro di Dante Gabriel Rossetti.

Con la sua riapertura, Kelmscott Manor continua a essere un faro di cultura e bellezza, invitando il pubblico a immergersi nelle storie di coloro che hanno abitato i suoi spazi e a scoprire come il passato possa illuminare il presente. In questo modo, il maniero non solo preserva il suo ricco patrimonio, ma si afferma anche come un luogo in cui l'arte e la storia vivono e respirano, ispirando nuove generazioni di visitatori e studiosi.

Questo il sito internet ufficiale dove prendere informazioni in merito ai giorni di apertura e agli orari di visita.