Renato Zero sceglie Londra per il suo nuovo lavoro artistico dal titolo "Mai più soli". La capitale appare in versione bianco e nero ospitando un rosso re dei sorcini che si aggira per le strade alla ricerca di passaggi verso mete lontante (il video in basso, in alto una foto tratta dallo stesso).

Il singolo anticipa l'uscita del nuovo album “Zero il fol…