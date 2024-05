Il Regno Unito è ufficialmente uscito dalla recessione.

Negli ultimi tre mesi l’economia britannica ha registrato una crescita dello 0.6%. Un valore di poco superiore allo zero, ma finalmente positivo. Una circostanza sufficiente per fare esultare gli economisti (“il peggio è passato” ha detto Yael Selfin, chief economist di KPMG UK), per i quali un trimestre in crescita per definizione significa niente piú crisi.

Ma è davvero cosi? Si direbbe di no, considerando i continui aumenti del costo della vita e la relativa immobilità dei salari.

La notizia della fine della crisi, racconta Faisal Islam della BBC è stata accolta dalla gente comune con un misto di “rassegnazione, risate e fastidio”, mentre secondo i Tories si tratta di un “rimbalzo tecnico” che non cambierà le cose per i lavoratori.

L’economia non è una scienza esatta, le ricette sono opinabili e i risultati mai certi. L’unica cosa che funziona è l’osservazione empirica e allora vale il commento di Gora Suri, economista di PwC, che pragmaticamente fa notare come le famiglie abbiano visto “pochi miglioramenti significativi nel tenore di vita” negli ultimi anni.

L’economia britannica, seppur uscita dalla recessione, rimane poco piú che stagnante, e in declino rispetto agli altri paesi industrializzati. Solo pochi giorni fa, l’OCSE ha previsto che il Regno Unito sarà l’economia del G7 con la performance peggiore nel 2025.

Sarà questo, crediamo, il vero tema centrale delle prossime elezioni.

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Tripletta storica per Sadiq Khan

Sadiq Khan è stato rieletto sindaco di Londra con 2.4 milioni di voti, pari al 43.8% delle preferenze, contro il 32.7% del candidato conservatore.

Per Khan, in carica dal 2016, si tratta del terzo mandato, un record assoluto per la città di Londra. Un mandato che per la prima volta, se le previsioni per le prossime elezioni si avvereranno, potrebbe vederlo governare la capitale insieme a un governo Labour.

Khan ha festeggiato la vittoria sfoggiando una improbabile giacca verde di Percival, chiaro omaggio alle sue politiche ambientaliste.

Mango

Debutto londinese in vista per Angelina Mango, la cantante italiana vincitrice di Sanremo, in questi giorni impegnata alla finale dell’Eurovision.

Angelina Mango si esibirà il prossimo 3 novembre all’O2 Academy Islington, un music club dalla capienza di circa 800 persone.

Biglietti in vendita al prezzo di £32.60.

La vergogna di Wembley

“Questo documentario vi farà vergognare di essere tifosi inglesi” ha titolato il Telegraph.

“The Final: Attack on Wembley”, da questa settimana su Netflix, racconta i disordini avvenuti fuori dallo stadio il giorno della finale di Euro 2020 vinta dall’Italia, grazie a filmati esclusivi, ricostruzioni grafiche e interviste con alcuni dei protagonisti. Un resoconto drammatico, che fa riflettere. Qui trovate la nostra recensione.

Arte

Cercate idee per una gita culturale fuori Londra? Provate Castle Howard, nello Yorkshire.

Nel maestoso edifico barocco in questi mesi è in scena una mostra dell’artista britannico Tony Cragg, ma all’interno è possibile vedere anche le opere di artisti italiani come le vedute di Roma del Pannini. Lo abbiamo visitato per voi.

In breve

Toccherà a Borussia Dortmund e Real Madrid sfidarsi a Wembley nella finale di Champions League il 1 giugno, mentre l’Atalanta giocherà a Dublino la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, il 22 maggio.

Secondo un nuovo sondaggio il 32% delle donne inglesi sono “tristi e stressate”.

La Panini perde la guerra delle figurine: non farà piú gli album della Premier League.

Effetti del global warming: ora in Scozia abbondano le zanzare.

Basta con i bagni ‘gender-neutral’: vietati per legge nei nuovi uffici e ristoranti inglesi.

“Plonker” e “pillock” sono alcuni degli insulti inglesi che stanno scomparendo.

Un giocattolo? Un misurino per gli spaghetti? Nessuno riesce a capire a cosa serva il misterioso reperto romano trovato a Norton Disney.

Appuntamenti

Come sempre se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.