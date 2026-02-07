Il prossimo referendum costituzionale confermativo, indetto per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, rappresenta un appuntamento elettorale di rilievo per tutti i cittadini italiani, inclusi i numerosi connazionali che risiedono o si trovano temporaneamente nel Regno Unito. La consultazione riguarda l’approvazione delle norme in materia di ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare, e le procedure di voto variano sensibilmente a seconda della posizione anagrafica dell’elettore.

Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, ovvero l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, il diritto di voto viene esercitato abitualmente per corrispondenza. Questi elettori riceveranno il plico elettorale direttamente presso il proprio domicilio nel Regno Unito entro il 4 marzo. Chi non dovesse ricevere il materiale entro tale data potrà richiedere un duplicato al Consolato Generale a partire dall’8 marzo. È importante ricordare che le schede votate dovranno pervenire agli uffici consolari di riferimento tassativamente entro le ore 16:00 locali di giovedì 19 marzo, per permetterne il trasferimento in Italia in tempo per lo scrutinio.

Una categoria che richiede particolare attenzione è quella degli italiani che vivono nel Regno Unito ma che risultano ancora residenti in Italia, i cosiddetti elettori temporaneamente all’estero. Rientrano in questo gruppo coloro che si trovano fuori dai confini nazionali per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, estendendo la possibilità di voto anche ai familiari conviventi. Se questi cittadini desiderano esercitare il proprio voto per il comune di origine direttamente dal Regno Unito, devono necessariamente comunicarlo entro la scadenza perentoria del 18 febbraio 2026. Questa opzione è fondamentale perché, a differenza degli iscritti AIRE, i residenti in Italia non ricevono automaticamente il plico all’estero.

Per procedere correttamente, l’elettore temporaneo deve inviare un’apposita richiesta al proprio Comune di residenza in Italia. Qui come farne richiesta. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modulo di opzione reperibile sul sito ufficiale del Consolato Generale d’Italia a Londra. Una volta compilato e firmato, il modulo deve essere corredato da una copia di un documento di identità valido e inviato al Comune tramite posta, telefax, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata. È fondamentale che la domanda arrivi all’ufficio elettorale del Comune entro il 18 febbraio, data che segna il termine ultimo per essere inseriti negli elenchi degli elettori che votano all’estero per corrispondenza. Qualora non si effettui questa comunicazione entro i tempi stabiliti, l’unica modalità per esercitare il diritto di voto resterà quella di recarsi fisicamente presso il seggio del proprio comune di origine in Italia nei giorni delle votazioni.

Infine, per quanto riguarda gli iscritti AIRE che avessero preferito votare di persona in Italia anziché per corrispondenza, la legge prevedeva la possibilità di esercitare un’apposita opzione entro il 24 gennaio 2026, ovvero entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum. Dato che parliamo di una data ormai trascorsa, per gli iscritti all’anagrafe estera la modalità di voto rimane esclusivamente quella postale, mentre per i temporanei la finestra temporale fino al 18 febbraio rimane l’ultima opportunità utile per organizzare il proprio voto senza dover affrontare il viaggio di rientro in Italia. Si raccomanda pertanto a tutti gli interessati di verificare tempestivamente la propria posizione e di inviare le comunicazioni necessarie ai propri comuni di riferimento nel più breve tempo possibile. Tutte le informazioni possono essere trovare sul sito ufficiale del Consolato Generale d’Italia a Londra a questo indirizzo web.

