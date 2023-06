Per decenni sono state indispensabili per chiunque voleva comunicare con amici, parenti e colleghi. Ma nell'era contemporanea e soprattutto con l'avvento dei telefoni cellulari, le celebri cabine telefoniche rosse, icone per eccellenza della capitale britannica, sono orami da mandare in pensione (in alto ritratte nell'installazione di David Mach, "Out o…